Son Şans (Last Looks), temposu yüksek hikâyesiyle dikkat çeken filmlerden biri olarak öne çıkıyor. Polisiye unsurları mizahi dokunuşlarla harmanlayan film, izleyicilere sürükleyici bir macera sunuyor. Başrollerini Hollywood'un deneyimli isimleri paylaşırken, filmin yönetmenliğini Tim Kirkby üstleniyor. Peki, Son Şans (Last Looks) filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var ve film hangi yıl çekildi? İşte Son Şans filmi hakkında tüm detaylar…