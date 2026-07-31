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        Haberler Bilgi Magazin Son Şans filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Şans ne zaman çekildi?

        Son Şans filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Şans ne zaman çekildi?

        Son Şans (Last Looks) filmi, 31 Temmuz Cuma akşamı Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Charlie Hunnam, Mel Gibson ve Morena Baccarin'in yer aldığı yapım, sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Tim Kirkby'nin oturduğu film, eski bir dedektifin kendisini karmaşık bir cinayet soruşturmasının içinde bulmasını konu alıyor. Peki, Son Şans (Last Looks) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve Son Şans filmi ne zaman çekildi? İşte Son Şans filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 18:44 Güncelleme:
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        Son Şans (Last Looks), temposu yüksek hikâyesiyle dikkat çeken filmlerden biri olarak öne çıkıyor. Polisiye unsurları mizahi dokunuşlarla harmanlayan film, izleyicilere sürükleyici bir macera sunuyor. Başrollerini Hollywood'un deneyimli isimleri paylaşırken, filmin yönetmenliğini Tim Kirkby üstleniyor. Peki, Son Şans (Last Looks) filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var ve film hangi yıl çekildi? İşte Son Şans filmi hakkında tüm detaylar…

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        SON ŞANS (LAST LOOKS) FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Son Şans (Last Looks), mesleğini bırakıp gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlayan eski polis dedektifi Charlie Waldo'nun hikâyesini anlatıyor.

        Sessiz hayatı, ünlü bir televizyon yıldızının eşini öldürmekle suçlanmasının ardından tamamen değişir. Waldo, karmaşık cinayet dosyasını çözmek için yeniden göreve dönmek zorunda kalır. Araştırma derinleştikçe birbirinden ilginç karakterler, beklenmedik olaylar ve karanlık sırlar ortaya çıkar.

        Film, aksiyon, suç ve gizem unsurlarını mizahi sahnelerle bir araya getirerek izleyicilere sürükleyici bir hikâye sunuyor.

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        SON ŞANS FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Charlie Hunnam

        Mel Gibson

        Morena Baccarin

        Rupert Friend

        Dominic Monaghan

        Clancy Brown

        Lucy Fry

        Jacob Scipio

        Method Man

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        SON ŞANS FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Son Şans (Last Looks) filminin çekimleri 2019 yılında tamamlandı.

        Film, pandemi nedeniyle ertelenen vizyon sürecinin ardından 2021 yılında izleyiciyle buluştu.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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