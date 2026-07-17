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        Haberler Bilgi Gündem TBMM TATİLE GİRDİ Mİ? Meclis tatile ne zaman girecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi mi?

        TBMM TATİLE GİRDİ Mİ? Meclis tatile ne zaman girecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi mi?

        Türkiye gündeminin yakından takip edilen başlıklarından biri olan Meclis çalışma takvimi, vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Yaz dönemi yaklaşırken gözler, yasama faaliyetlerine verilecek aranın detaylarına çevrildi. Peki, Meclis tatile ne zaman girecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi mi? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 15:07 Güncelleme:
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        1

        Türkiye gündeminin yakından takip edilen başlıklarından biri olan Meclis çalışma takvimi, vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Yaz dönemi yaklaşırken gözler, yasama faaliyetlerine verilecek aranın detaylarına çevrildi. Peki, Meclis tatile ne zaman girecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi mi? Ayrıntılar haberimizde.

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        MECLİS TATİLE GİRDİ Mİ?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çalışma takviminin uzatılmasına yönelik karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, normal şartlarda 1 Temmuz itibarıyla tatile girmesi planlanan Meclis, çalışmalarını sürdürme kararı aldı.

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        TBMM NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?

        Bu kararla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Temmuz 2026 tarihinde tatile girmesi planı ertelenmiş oldu. Meclisin çalışmalarına ara vereceği yeni takvime ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sürece dair net tarih belirlenir belirlenmez gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak olup, konuya ilişkin detaylar haberimizde güncellenmeye devam edecek.

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