TRT 1 frekans bilgileri yeni 2026: Türksat 4A TRT 1 uydu frekans ayarı nasıl yapılır?
TRT 1 ekranlarını uydu üzerinden takip eden izleyiciler, kanalın yeni frekans bilgilerini araştırmaya başladı. Türksat 3A üzerinden yapılan yayınların Türksat 4A'ya taşınmasıyla birlikte televizyonunda TRT 1'i bulamayan izleyiciler için yeni frekans ayarı gündeme geldi. Özellikle milli maçlar, diziler, programlar ve gündem içeriklerini TRT 1 üzerinden takip edenler, kanalın uydu ayarlarını yeniden yapmak istiyor. Yeni yayın düzeniyle birlikte TRT 1 frekans, polarizasyon ve sembol oranı gibi bilgilerin doğru şekilde girilmesi gerekiyor. TRT 1 frekans bilgileri 2026 yılında kanalını yeniden ayarlamak isteyen izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki TRT 1 frekans bilgileri yeni 4A Türksat 2026 nedir, Türksat 4A TRT 1 uydu frekans ayarı nasıl, nereden yapılır? İşte TRT 1 HD yeni frekans bilgileri ve Türksat 4A üzerinden kanal ayarlama işleminin detayları...
Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçişle birlikte uydu alıcılarında kanal güncellemesi yapılması gerekebiliyor. TRT 1'i izlerken yayın alamayan veya kanal listesinden TRT 1'in kaybolduğunu gören izleyiciler manuel frekans araması yaparak kanalı yeniden ekleyebilir. Yeni TRT 1 frekans ayarı için uydu alıcısındaki ilgili menüden Türksat 4A seçilerek güncel yayın değerlerinin girilmesi gerekiyor. İşlemin ardından kanal taraması başlatılarak TRT 1'in yeniden kanal listesine eklenmesi sağlanabiliyor. Peki TRT 1 frekans bilgileri yeni 4A Türksat 2026 nedir, Türksat 4A TRT 1 uydu frekans ayarı nasıl, nereden yapılır? İşte TRT 1 frekans ayarı için izlenecek adımlar ve merak edilen bilgiler...
TRT TÜRKİYE KAPSAMA ALANI 1
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794 MHZ
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V (Dikey)
FEC: 3/4
TRT TÜRKİYE KAPSAMA ALANI 2
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11958 MHZ
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: V (Dikey)
FEC: 5/6
TRT DOĞU KAPSAMA ALANI
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12092 MHZ
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: H (Yatay)
FEC: 5/6
TRT BATI KAPSAMA ALANI
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12226 MHZ
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: V (Dikey)
FEC: 3/4
TRT EBA HD
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12458 MHZ
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: H (Yatay)
FEC: 2/3
TRT EBA SD
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12149 MHZ
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: V (Dikey)
FEC: 3/4
FREKANS BİLGİLERİ NASIL DEĞİŞİR?
Uydu alıcınızda yeni kanalları bulmak veya mevcut kanal listesini güncellemek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.
1. Uydu Kurulum Menüsünü Açın
Uydu alıcınızın kumandasındaki Menu, Menü veya Settings (Ayarlar) tuşuna basın. Açılan menüden cihazınıza göre Kurulum, Kanal Ayarları, Uydu Ayarları ya da Yayın Ayarları bölümüne girin.
2. Transponder (TP) Menüsüne Geçin
Kurulum ekranında TP Listesi, Transponder Listesi, Transponder Ekle veya Manuel Kanal Arama seçeneklerinden uygun olanı seçin.
Uydu bölümünde Türksat 4A veya cihazınızda bu şekilde gösteriliyorsa Türksat 3A/4A seçili olmalıdır.
3. Frekans Bilgilerini Tanımlayın
Yeni bir transponder eklemek için kumandanızdaki renkli tuşlardan ilgili olanı kullanabilir veya Ekle seçeneğine basabilirsiniz. Ardından kanalın güncel yayın bilgilerini girin:
Frekans: Örneğin 12245 MHz
Polarizasyon: Yatay (H) veya Dikey (V)
Sembol Oranı (Symbol Rate): Örneğin 27500 veya 30000
FEC: Otomatik, 5/6 veya 3/4
Kullandığınız kanal için verilen güncel frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerini doğru şekilde girdiğinizden emin olun.
3. Frekans Bilgilerini Tanımlayın
Yeni bir transponder eklemek için kumandanızdaki renkli tuşlardan ilgili olanı kullanabilir veya Ekle seçeneğine basabilirsiniz. Ardından kanalın güncel yayın bilgilerini girin:
Frekans: Örneğin 12245 MHz
Polarizasyon: Yatay (H) veya Dikey (V)
Sembol Oranı (Symbol Rate): Örneğin 27500 veya 30000
FEC: Otomatik, 5/6 veya 3/4
Kullandığınız kanal için verilen güncel frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerini doğru şekilde girdiğinizden emin olun.
4. Şebeke Aramasını Etkinleştirin
Arama seçenekleri içerisinde bulunan Şebeke Araması (Network Search/Network Scan) özelliğini Açık (On) konumuna getirin.
Şebeke araması, seçtiğiniz transponder üzerinden uydu yayın bilgilerinin taranmasını ve bağlantılı diğer transponderlerde bulunan kanalların da otomatik olarak bulunmasını sağlar. Bu nedenle çok sayıda kanalı tek tek frekans girerek aramak yerine bu seçenekten yararlanabilirsiniz.
5. Kanal Taramasını Başlatın
Tüm ayarları kontrol ettikten sonra Aramayı Başlat, Kanal Ara veya OK seçeneğine basın.
Uydu alıcısı, belirlediğiniz frekans üzerinden tarama yaparak bulduğu kanalları kanal listenize ekleyecektir. Tarama tamamlandığında değişiklikleri Kaydet seçeneğiyle onaylayarak menüden çıkabilirsiniz.
Pratik Yöntem: Şebeke Aramasıyla Kanal Güncelleme
Kanalları tek tek aramak yerine Türksat'ın güncelleme amacıyla kullanılan frekanslarından birini girip Şebeke Araması özelliğini etkinleştirmek daha pratik olabilir.