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        TRT 1 frekans bilgileri yeni 2026: Türksat 4A TRT 1 uydu frekans ayarı nasıl yapılır?

        TRT 1 ekranlarını uydu üzerinden takip eden izleyiciler, kanalın yeni frekans bilgilerini araştırmaya başladı. Türksat 3A üzerinden yapılan yayınların Türksat 4A'ya taşınmasıyla birlikte televizyonunda TRT 1'i bulamayan izleyiciler için yeni frekans ayarı gündeme geldi. Özellikle milli maçlar, diziler, programlar ve gündem içeriklerini TRT 1 üzerinden takip edenler, kanalın uydu ayarlarını yeniden yapmak istiyor. Yeni yayın düzeniyle birlikte TRT 1 frekans, polarizasyon ve sembol oranı gibi bilgilerin doğru şekilde girilmesi gerekiyor. TRT 1 frekans bilgileri 2026 yılında kanalını yeniden ayarlamak isteyen izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki TRT 1 frekans bilgileri yeni 4A Türksat 2026 nedir, Türksat 4A TRT 1 uydu frekans ayarı nasıl, nereden yapılır? İşte TRT 1 HD yeni frekans bilgileri ve Türksat 4A üzerinden kanal ayarlama işleminin detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 20:33 Güncelleme:
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        Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçişle birlikte uydu alıcılarında kanal güncellemesi yapılması gerekebiliyor. TRT 1'i izlerken yayın alamayan veya kanal listesinden TRT 1'in kaybolduğunu gören izleyiciler manuel frekans araması yaparak kanalı yeniden ekleyebilir. Yeni TRT 1 frekans ayarı için uydu alıcısındaki ilgili menüden Türksat 4A seçilerek güncel yayın değerlerinin girilmesi gerekiyor. İşlemin ardından kanal taraması başlatılarak TRT 1'in yeniden kanal listesine eklenmesi sağlanabiliyor. Peki TRT 1 frekans bilgileri yeni 4A Türksat 2026 nedir, Türksat 4A TRT 1 uydu frekans ayarı nasıl, nereden yapılır? İşte TRT 1 frekans ayarı için izlenecek adımlar ve merak edilen bilgiler...

        2

        TRT TÜRKİYE KAPSAMA ALANI 1

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 11794 MHZ

        Sembol Oranı: 30000

        Polarizasyon: V (Dikey)

        FEC: 3/4

        3

        TRT TÜRKİYE KAPSAMA ALANI 2

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 11958 MHZ

        Sembol Oranı: 27500

        Polarizasyon: V (Dikey)

        FEC: 5/6

        4

        TRT DOĞU KAPSAMA ALANI

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 12092 MHZ

        Sembol Oranı: 27500

        Polarizasyon: H (Yatay)

        FEC: 5/6

        5

        TRT BATI KAPSAMA ALANI

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 12226 MHZ

        Sembol Oranı: 27500

        Polarizasyon: V (Dikey)

        FEC: 3/4

        6

        TRT EBA HD

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 12458 MHZ

        Sembol Oranı: 27500

        Polarizasyon: H (Yatay)

        FEC: 2/3

        TRT EBA SD

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 12149 MHZ

        Sembol Oranı: 27500

        Polarizasyon: V (Dikey)

        FEC: 3/4

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        FREKANS BİLGİLERİ NASIL DEĞİŞİR?

        Uydu alıcınızda yeni kanalları bulmak veya mevcut kanal listesini güncellemek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

        1. Uydu Kurulum Menüsünü Açın

        Uydu alıcınızın kumandasındaki Menu, Menü veya Settings (Ayarlar) tuşuna basın. Açılan menüden cihazınıza göre Kurulum, Kanal Ayarları, Uydu Ayarları ya da Yayın Ayarları bölümüne girin.

        2. Transponder (TP) Menüsüne Geçin

        Kurulum ekranında TP Listesi, Transponder Listesi, Transponder Ekle veya Manuel Kanal Arama seçeneklerinden uygun olanı seçin.

        Uydu bölümünde Türksat 4A veya cihazınızda bu şekilde gösteriliyorsa Türksat 3A/4A seçili olmalıdır.

        3. Frekans Bilgilerini Tanımlayın

        Yeni bir transponder eklemek için kumandanızdaki renkli tuşlardan ilgili olanı kullanabilir veya Ekle seçeneğine basabilirsiniz. Ardından kanalın güncel yayın bilgilerini girin:

        Frekans: Örneğin 12245 MHz

        Polarizasyon: Yatay (H) veya Dikey (V)

        Sembol Oranı (Symbol Rate): Örneğin 27500 veya 30000

        FEC: Otomatik, 5/6 veya 3/4

        Kullandığınız kanal için verilen güncel frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerini doğru şekilde girdiğinizden emin olun.

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        3. Frekans Bilgilerini Tanımlayın

        Yeni bir transponder eklemek için kumandanızdaki renkli tuşlardan ilgili olanı kullanabilir veya Ekle seçeneğine basabilirsiniz. Ardından kanalın güncel yayın bilgilerini girin:

        Frekans: Örneğin 12245 MHz

        Polarizasyon: Yatay (H) veya Dikey (V)

        Sembol Oranı (Symbol Rate): Örneğin 27500 veya 30000

        FEC: Otomatik, 5/6 veya 3/4

        Kullandığınız kanal için verilen güncel frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerini doğru şekilde girdiğinizden emin olun.

        4. Şebeke Aramasını Etkinleştirin

        Arama seçenekleri içerisinde bulunan Şebeke Araması (Network Search/Network Scan) özelliğini Açık (On) konumuna getirin.

        Şebeke araması, seçtiğiniz transponder üzerinden uydu yayın bilgilerinin taranmasını ve bağlantılı diğer transponderlerde bulunan kanalların da otomatik olarak bulunmasını sağlar. Bu nedenle çok sayıda kanalı tek tek frekans girerek aramak yerine bu seçenekten yararlanabilirsiniz.

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        5. Kanal Taramasını Başlatın

        Tüm ayarları kontrol ettikten sonra Aramayı Başlat, Kanal Ara veya OK seçeneğine basın.

        Uydu alıcısı, belirlediğiniz frekans üzerinden tarama yaparak bulduğu kanalları kanal listenize ekleyecektir. Tarama tamamlandığında değişiklikleri Kaydet seçeneğiyle onaylayarak menüden çıkabilirsiniz.

        Pratik Yöntem: Şebeke Aramasıyla Kanal Güncelleme

        Kanalları tek tek aramak yerine Türksat'ın güncelleme amacıyla kullanılan frekanslarından birini girip Şebeke Araması özelliğini etkinleştirmek daha pratik olabilir.

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