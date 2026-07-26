TV YAYIN AKIŞI 26 TEMMUZ 2026 PAZAR | Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı ile bugün televizyonda neler var?

26 Temmuz 2026 Pazar gününün televizyon yayın programı belli oldu. Hafta sonunu evde geçirmeyi planlayan izleyicileri, ulusal kanallarda gün boyu farklı türlerde birçok yapım bekliyor. Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 ekranlarında yerli filmler, sevilen dizilerin tekrar bölümleri, yarışma programları ve canlı spor yayınları ekrana gelecek. İşte 26 Temmuz sabah kuşağından prime time saatlerine kadar kanalların ayrıntılı yayın akışı ve günün öne çıkan programları haberimizde…