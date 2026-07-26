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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 26 TEMMUZ 2026 PAZAR | Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı ile bugün televizyonda neler var?

        TV YAYIN AKIŞI 26 TEMMUZ 2026 PAZAR | Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı ile bugün televizyonda neler var?

        26 Temmuz 2026 Pazar günü televizyon ekranlarında dizi, yarışma, sinema ve spor heyecanı bir arada yaşanacak. Hafta sonunu evinde değerlendirmek isteyen izleyiciler için ulusal kanallar, sabah saatlerinden gece kuşağına kadar farklı türlerde yapımlar sunacak. Kanal D'de "Daha 17" dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelirken, TRT 1'de Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya ile karşılaşacağı 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi final mücadelesi canlı olarak yayınlanacak. Show TV, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8'de ise sevilen dizilerin tekrarları, yerli filmler ve eğlence programları izleyiciyle buluşacak. Peki bugün televizyonda hangi yapımlar var, diziler ve programlar saat kaçta başlayacak? İşte 26 Temmuz Pazar gününe ait ayrıntılı TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 11:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        26 Temmuz 2026 Pazar gününün televizyon yayın programı belli oldu. Hafta sonunu evde geçirmeyi planlayan izleyicileri, ulusal kanallarda gün boyu farklı türlerde birçok yapım bekliyor. Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 ekranlarında yerli filmler, sevilen dizilerin tekrar bölümleri, yarışma programları ve canlı spor yayınları ekrana gelecek. İşte 26 Temmuz sabah kuşağından prime time saatlerine kadar kanalların ayrıntılı yayın akışı ve günün öne çıkan programları haberimizde…

        2

        KANALLARIN 26 TEMMUZ 2026 PAZAR TV YAYIN AKIŞI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:30 Kadifeden Kesesi

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Müjdemi İsterim

        15:15 Muhtemel Aşk

        18:00 Dada Rota

        18:35 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Atla Gel Şaban

        21:45 Nadide Hayat

        00:15 Muhtemel Aşk

        02:45 Nadide Hayat

        94:15 Müjdemi İsterim

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Pazar Gezmesi

        13:45 Daha 17

        16:30 Kuzenler Firarda 2

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Daha 17 (Yeni Bölüm)

        00:15 Kuralsız Sokaklar

        01:45 Dijital Esaret

        03:30 Dijital Esaret

        05:20 Kuzey Güney

        4

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:58 İstiklal Marşı

        06:00 Hayallerinin Peşinde

        06:40 Hangimiz Sevmedik

        09:20 Diriliş Ertuğrul

        12:05 Kod Adı Kırlangıç

        14:00 Set Sayısı

        14:30 Brezilya - Türkiye | 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Final Karş.

        17:40 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Emeklilik Planı | Yabancı Sinema

        22:40 3'te 3

        00:00 Emeklilik Planı | Yabancı Sinema

        02:25 Taşacak Bu Deniz

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        08:30 Benim Tatlı Yalanım

        10:30 Güzel Köylü

        12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

        14:15 Tolgshow Yıldızlar

        16:00 Doğanın Kanunu

        19:00 Star Haber

        20:00 Salak Milyoner

        21:45 Doğanın Kanunu

        00:45 Babaların Günahı

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Zembilli

        09:00 Aile Saadeti

        10:30 Var Mısın Yok Musun

        13:00 Var Mısın Yok Musun

        15:45 Altı Üstü İstanbul

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Altı Üstü İstanbul

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        10:00 Kirli Sepeti

        11:15 Halef: Köklerin Çağrısı

        14:00 Sen Çal Kapımı

        16:15 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

        20:00 Dokunmayın Şabanıma

        22:15 Kardeş Takımı 2

        00:15 Kardeş Takımı 2

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:00 Oynat Bakalım

        08:30 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

        10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

        15:30 Şanslı Pasaport

        17:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

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