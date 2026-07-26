TV YAYIN AKIŞI 26 TEMMUZ 2026 PAZAR | Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı ile bugün televizyonda neler var?
26 Temmuz 2026 Pazar günü televizyon ekranlarında dizi, yarışma, sinema ve spor heyecanı bir arada yaşanacak. Hafta sonunu evinde değerlendirmek isteyen izleyiciler için ulusal kanallar, sabah saatlerinden gece kuşağına kadar farklı türlerde yapımlar sunacak. Kanal D'de "Daha 17" dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelirken, TRT 1'de Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya ile karşılaşacağı 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi final mücadelesi canlı olarak yayınlanacak. Show TV, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8'de ise sevilen dizilerin tekrarları, yerli filmler ve eğlence programları izleyiciyle buluşacak. Peki bugün televizyonda hangi yapımlar var, diziler ve programlar saat kaçta başlayacak? İşte 26 Temmuz Pazar gününe ait ayrıntılı TV yayın akışı…
26 Temmuz 2026 Pazar gününün televizyon yayın programı belli oldu. Hafta sonunu evde geçirmeyi planlayan izleyicileri, ulusal kanallarda gün boyu farklı türlerde birçok yapım bekliyor. Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 ekranlarında yerli filmler, sevilen dizilerin tekrar bölümleri, yarışma programları ve canlı spor yayınları ekrana gelecek. İşte 26 Temmuz sabah kuşağından prime time saatlerine kadar kanalların ayrıntılı yayın akışı ve günün öne çıkan programları haberimizde…
KANALLARIN 26 TEMMUZ 2026 PAZAR TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Kadifeden Kesesi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Müjdemi İsterim
15:15 Muhtemel Aşk
18:00 Dada Rota
18:35 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Atla Gel Şaban
21:45 Nadide Hayat
00:15 Muhtemel Aşk
02:45 Nadide Hayat
94:15 Müjdemi İsterim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Pazar Gezmesi
13:45 Daha 17
16:30 Kuzenler Firarda 2
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Daha 17 (Yeni Bölüm)
00:15 Kuralsız Sokaklar
01:45 Dijital Esaret
03:30 Dijital Esaret
05:20 Kuzey Güney
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Hayallerinin Peşinde
06:40 Hangimiz Sevmedik
09:20 Diriliş Ertuğrul
12:05 Kod Adı Kırlangıç
14:00 Set Sayısı
14:30 Brezilya - Türkiye | 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Final Karş.
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
20:00 Emeklilik Planı | Yabancı Sinema
22:40 3'te 3
00:00 Emeklilik Planı | Yabancı Sinema
02:25 Taşacak Bu Deniz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:30 Benim Tatlı Yalanım
10:30 Güzel Köylü
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:15 Tolgshow Yıldızlar
16:00 Doğanın Kanunu
19:00 Star Haber
20:00 Salak Milyoner
21:45 Doğanın Kanunu
00:45 Babaların Günahı
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Zembilli
09:00 Aile Saadeti
10:30 Var Mısın Yok Musun
13:00 Var Mısın Yok Musun
15:45 Altı Üstü İstanbul
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Altı Üstü İstanbul
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
11:15 Halef: Köklerin Çağrısı
14:00 Sen Çal Kapımı
16:15 Karagül
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Dokunmayın Şabanıma
22:15 Kardeş Takımı 2
00:15 Kardeş Takımı 2
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
15:30 Şanslı Pasaport
17:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm