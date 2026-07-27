TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 27 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ: Bugün televizyonda hangi yapımlar var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı

27 Temmuz Pazartesi günü televizyon ekranlarında yer alacak dizi, yarışma, film ve programların yayın saatleri netleşti. Yaz dönemine özel hazırlanan kanal akışlarında gündüz kuşağında tekrar bölümleri ve eğlence programları öne çıkarken, prime time saatlerinde yeni yapımlar izleyici karşısına çıkacak. ATV, “Altı Üstü İstanbul”un yeni bölümünü ekrana getirirken TV8’de “MasterChef Türkiye” heyecanı devam edecek. Peki bu akşam hangi kanalda ne var? İşte 27 Temmuz Pazartesi gününün güncel TV yayın akışı…