TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 27 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ: Bugün televizyonda hangi yapımlar var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı
Televizyon kanallarının 27 Temmuz Pazartesi günü ekrana getireceği yapımlar belli oldu. Yaz sezonunun devam ettiği ulusal kanallarda gündüz kuşağında sevilen dizilerin tekrar bölümleri ve magazin programları izleyiciyle buluşurken, akşam saatlerinde yeni bölümler, yarışmalar ve sinema filmleri öne çıkacak. Günün dikkat çeken yapımları arasında ATV'de yayınlanacak Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü ile TV8 ekranlarındaki MasterChef Türkiye yer alıyor. Peki bugün televizyonda hangi dizi, film ve programlar var? İşte 27 Temmuz Pazartesi gününe ait kanal kanal TV yayın akışı…
27 Temmuz Pazartesi günü televizyon ekranlarında yer alacak dizi, yarışma, film ve programların yayın saatleri netleşti. Yaz dönemine özel hazırlanan kanal akışlarında gündüz kuşağında tekrar bölümleri ve eğlence programları öne çıkarken, prime time saatlerinde yeni yapımlar izleyici karşısına çıkacak. ATV, “Altı Üstü İstanbul”un yeni bölümünü ekrana getirirken TV8’de “MasterChef Türkiye” heyecanı devam edecek. Peki bu akşam hangi kanalda ne var? İşte 27 Temmuz Pazartesi gününün güncel TV yayın akışı…
KANALLARIN 27 TEMMUZ 2026 TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Yeni Gelin
09:00 - Aşk Laftan Anlamaz
12:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
00:15 - Muhtemel Aşk
02:45 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Küçük Ağa
09:30 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 - Magazin D Yaz
14:00 - Uzak Şehir
16:45 – Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Kıyametten Sonra
21:45 - Shrek: Sonsuza Dek Mutlu
23:30 - Shrek: Sonsuza Dek Mutlu
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:13 – İstiklal Marşı
05:15 - Hayallerinin Peşinde
06:00 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07:00 - Hangimiz Sevmedik
10:00 - Kasaba Doktoru
13:35 - Seksenler
14:40 - Yürek Çıkmazı
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Düğün Dernek | Türk Sineması
22:30 - Hükümet Kadın | Türk Sineması
00:15 - Asırlık Gece
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Kırgın Çiçekler
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – A.B.İ.
16:30 - Var Mısın Yok Musun
19:00 – atv Ana Haber
20:00 - Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)
00:20 - Var Mısın Yok Musun
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - İki Aile
09:30 – Sevdiğim Sensin
12:00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14:00 - Güzel Köylü
16:30 - Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Hababam Sınıfı Güle Güle
22:00 - Doğanın Kanunu
00:45 - Son Hıçkırık
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat
10:00 - Kirli Sepeti
12:00 - Halef: Köklerin Çağrısı
15:00 - Sen Çal Kapımı
16:30 - Karagül
19:00 – Now Ana Haber
20:00 – Bekçiler Kralı
22:00 - Bekçiler Kralı
00:00 - Aşk Yeniden
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 - MasterChef Türkiye
10:00 - Gazete Magazin
13:00 - Doktor Aksoy / Yeni
15:30 - MasterChef Türkiye
20:00 – MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 - Doktor Aksoy
02:30 - Gazete Magazin