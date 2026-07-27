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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 27 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ: Bugün televizyonda hangi yapımlar var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı

        TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 27 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ: Bugün televizyonda hangi yapımlar var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı

        Televizyon kanallarının 27 Temmuz Pazartesi günü ekrana getireceği yapımlar belli oldu. Yaz sezonunun devam ettiği ulusal kanallarda gündüz kuşağında sevilen dizilerin tekrar bölümleri ve magazin programları izleyiciyle buluşurken, akşam saatlerinde yeni bölümler, yarışmalar ve sinema filmleri öne çıkacak. Günün dikkat çeken yapımları arasında ATV'de yayınlanacak Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü ile TV8 ekranlarındaki MasterChef Türkiye yer alıyor. Peki bugün televizyonda hangi dizi, film ve programlar var? İşte 27 Temmuz Pazartesi gününe ait kanal kanal TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 12:56 Güncelleme:
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        1

        27 Temmuz Pazartesi günü televizyon ekranlarında yer alacak dizi, yarışma, film ve programların yayın saatleri netleşti. Yaz dönemine özel hazırlanan kanal akışlarında gündüz kuşağında tekrar bölümleri ve eğlence programları öne çıkarken, prime time saatlerinde yeni yapımlar izleyici karşısına çıkacak. ATV, “Altı Üstü İstanbul”un yeni bölümünü ekrana getirirken TV8’de “MasterChef Türkiye” heyecanı devam edecek. Peki bu akşam hangi kanalda ne var? İşte 27 Temmuz Pazartesi gününün güncel TV yayın akışı…

        2

        KANALLARIN 27 TEMMUZ 2026 TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 - Yeni Gelin

        09:00 - Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        15:00 – Kızılcık Şerbeti

        18:25 – Show Ana Haber

        20:00 – Güldür Güldür Show

        00:15 - Muhtemel Aşk

        02:45 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Küçük Ağa

        09:30 - Yaprak Dökümü

        12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 - Magazin D Yaz

        14:00 - Uzak Şehir

        16:45 – Aşk-ı Memnu

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Kıyametten Sonra

        21:45 - Shrek: Sonsuza Dek Mutlu

        23:30 - Shrek: Sonsuza Dek Mutlu

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:13 – İstiklal Marşı

        05:15 - Hayallerinin Peşinde

        06:00 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        07:00 - Hangimiz Sevmedik

        10:00 - Kasaba Doktoru

        13:35 - Seksenler

        14:40 - Yürek Çıkmazı

        17:45 - Lingo Türkiye

        19:00 - Ana Haber

        19:55 - İddiaların Aksine

        20:00 - Düğün Dernek | Türk Sineması

        22:30 - Hükümet Kadın | Türk Sineması

        00:15 - Asırlık Gece

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Kırgın Çiçekler

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 – A.B.İ.

        16:30 - Var Mısın Yok Musun

        19:00 – atv Ana Haber

        20:00 - Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)

        00:20 - Var Mısın Yok Musun

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - İki Aile

        09:30 – Sevdiğim Sensin

        12:00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14:00 - Güzel Köylü

        16:30 - Erkenci Kuş

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Hababam Sınıfı Güle Güle

        22:00 - Doğanın Kanunu

        00:45 - Son Hıçkırık

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 – Çalar Saat

        10:00 - Kirli Sepeti

        12:00 - Halef: Köklerin Çağrısı

        15:00 - Sen Çal Kapımı

        16:30 - Karagül

        19:00 – Now Ana Haber

        20:00 – Bekçiler Kralı

        22:00 - Bekçiler Kralı

        00:00 - Aşk Yeniden

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 - MasterChef Türkiye

        10:00 - Gazete Magazin

        13:00 - Doktor Aksoy / Yeni

        15:30 - MasterChef Türkiye

        20:00 – MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 - Doktor Aksoy

        02:30 - Gazete Magazin

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