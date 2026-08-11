Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi TV100 canlı yayın, uydu ve frekans bilgileri: Sturm Graz-Fenerbahçe maçı şifresiz yayını için TV100 frekans ve kanal bilgileri!

        TV100 canlı yayın, uydu ve frekans bilgileri: Sturm Graz-Fenerbahçe maçı şifresiz yayını için TV100 frekans ve kanal bilgileri!

        Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 304. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşı karşıya gelecek. 11 Ağustos Salı günü oynanacak Sturm Graz - Fenerbahçe maçı TV100 canlı yayın ekranı üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler TV100 canlı yayın, uydu ve frekans bilgileri için araştırmalarına başladı. Peki, TV100 frekans ayarı nasıl yapılır? İşte, Sturm Graz-Fenerbahçe maçı şifresiz yayını için TV100 uydu ve frekans bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 15:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam Sturm Graz’a konuk olacak. Liebenau Stadı'nda oynanacak müsabakayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek. İsmail Kartal yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, galibiyet, beraberlik veya 1 farklı mağlubiyet elde etmesi durumunda tur atlayacak. Sturm Graz-Fenerbahçe maçı şifresiz olarak TV100 canlı yayın izleme ekranı üzerinden takip edilebilecek. Geri sayım sürerken mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ‘’TV100 frekans ayarı nasıl yapılır?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, TV100 uydu ve frekans bilgileri…

        2

        STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Sturm Graz-Fenerbahçe maçı, 11 Ağustos 2026 Salı günü saat 21.30'da başlayacak.

        İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez’in yöneteceği mücadele, TV100’den canlı olarak yayınlanacak.

        3

        TV100 FREKANS BİLGİLERİ

        TV100 HD (Türksat 4A)

        Frekans: 11837

        Polarizasyon: V (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        FEC: 2/3

        4

        TV100 PLATFORM VE KANAL BİLGİLERİ

        Uydu yayınının yanı sıra TV100, birçok dijital ve kablolu yayın platformunda da izlenebiliyor. İşte platform ve kanal numaraları:

        Digiturk: 37

        D-Smart: 37

        Turkcell TV+: 37

        Kablo TV: 37

        Tivibu: 47

        TKGS: 30

        5

        TV100 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

        Uydu alıcınızın Kurulum veya Ayarlar menüsüne girin.

        Manuel Kanal Arama (TP Ekle) seçeneğini tıklayın.

        Uydu seçimi olarak Türksat 4A'yı seçin.

        Frekans kısmına 11837, Polarizasyon kısmına V (Dikey), Sembol kısmına 30000 yazın.

        Aramayı başlatarak TV100 HD kanalını listenize kaydedin.

        6

        11 AĞUSTOS 2026 TV100 YAYIN AKIŞI

        00:30 Başak Şengül İle Doğru Yorum

        04:00 Haber Bülteni

        05:00 Haber Bülteni

        06:00 Gün Uyanıyor

        10:00 Günün Rotası

        13:00 Haberde Gün Ortası

        16:00 Haber Bülteni

        18:30 Ana Haber Bülteni

        20:30 Sturm Graz-Fenerbahçe Maç Önü Yayını

        21:30 Sturm Graz-Fenerbahçe Maçı

        HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Ultraslan lideri Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
        Ultraslan lideri Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
        Bugün Ne Oldu? 11 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Ağustos 2026 haberleri
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        AB'de ambalajlarda yeni dönem
        AB'de ambalajlarda yeni dönem
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Hastaneden açıklama
        Hastaneden açıklama
        Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den
        Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den
        Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!
        Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!
        Romantik gol kralı
        Romantik gol kralı
        Rekabet Kurulu'ndan Saint Benoit'ya ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Saint Benoit'ya ceza
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        İddialara fotoğraflı yanıt
        İddialara fotoğraflı yanıt
        Fenerbahçe tur için sahada!
        Fenerbahçe tur için sahada!
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        HÜRJET İngiltere’ye ihraç edilebilir!
        HÜRJET İngiltere’ye ihraç edilebilir!
        Alkol itirafı
        Alkol itirafı