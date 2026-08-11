TV100 canlı yayın, uydu ve frekans bilgileri: Sturm Graz-Fenerbahçe maçı şifresiz yayını için TV100 frekans ve kanal bilgileri!
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 304. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşı karşıya gelecek. 11 Ağustos Salı günü oynanacak Sturm Graz - Fenerbahçe maçı TV100 canlı yayın ekranı üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler TV100 canlı yayın, uydu ve frekans bilgileri için araştırmalarına başladı. Peki, TV100 frekans ayarı nasıl yapılır? İşte, Sturm Graz-Fenerbahçe maçı şifresiz yayını için TV100 uydu ve frekans bilgileri…
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam Sturm Graz’a konuk olacak. Liebenau Stadı'nda oynanacak müsabakayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek. İsmail Kartal yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, galibiyet, beraberlik veya 1 farklı mağlubiyet elde etmesi durumunda tur atlayacak. Sturm Graz-Fenerbahçe maçı şifresiz olarak TV100 canlı yayın izleme ekranı üzerinden takip edilebilecek. Geri sayım sürerken mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ‘’TV100 frekans ayarı nasıl yapılır?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, TV100 uydu ve frekans bilgileri…
STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sturm Graz-Fenerbahçe maçı, 11 Ağustos 2026 Salı günü saat 21.30'da başlayacak.
İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez’in yöneteceği mücadele, TV100’den canlı olarak yayınlanacak.
TV100 FREKANS BİLGİLERİ
TV100 HD (Türksat 4A)
Frekans: 11837
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 2/3
TV100 PLATFORM VE KANAL BİLGİLERİ
Uydu yayınının yanı sıra TV100, birçok dijital ve kablolu yayın platformunda da izlenebiliyor. İşte platform ve kanal numaraları:
Digiturk: 37
D-Smart: 37
Turkcell TV+: 37
Kablo TV: 37
Tivibu: 47
TKGS: 30
TV100 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
Uydu alıcınızın Kurulum veya Ayarlar menüsüne girin.
Manuel Kanal Arama (TP Ekle) seçeneğini tıklayın.
Uydu seçimi olarak Türksat 4A'yı seçin.
Frekans kısmına 11837, Polarizasyon kısmına V (Dikey), Sembol kısmına 30000 yazın.
Aramayı başlatarak TV100 HD kanalını listenize kaydedin.
11 AĞUSTOS 2026 TV100 YAYIN AKIŞI
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10:00 Günün Rotası
13:00 Haberde Gün Ortası
16:00 Haber Bülteni
18:30 Ana Haber Bülteni
20:30 Sturm Graz-Fenerbahçe Maç Önü Yayını
21:30 Sturm Graz-Fenerbahçe Maçı