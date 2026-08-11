Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam Sturm Graz’a konuk olacak. Liebenau Stadı'nda oynanacak müsabakayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek. İsmail Kartal yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, galibiyet, beraberlik veya 1 farklı mağlubiyet elde etmesi durumunda tur atlayacak. Sturm Graz-Fenerbahçe maçı şifresiz olarak TV100 canlı yayın izleme ekranı üzerinden takip edilebilecek. Geri sayım sürerken mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ‘’TV100 frekans ayarı nasıl yapılır?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, TV100 uydu ve frekans bilgileri…