UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMASI 14 EKİM 2026 | UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin kaç puanı var ve kaçıncı sırada?
Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin maç sonuçları, UEFA ülke puanı sıralamasını yakından ilgilendiriyor. Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı karşılaşma öncesinde futbolseverler güncel UEFA ülke puanı tablosunu araştırmaya başladı. UEFA ülke puanı, Türkiye'nin gelecek sezonlarda Avrupa kupalarına kaç takımla katılacağını ve takımların hangi aşamalardan mücadeleye başlayacağını etkiliyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada? İşte Galatasaray 14 Ekim 2026 UEFA ülke puanı sıralama ve Türkiye'nin puan durumu...
Avrupa futbolunda yeni sezonun heyecanı devam ederken UEFA ülke puanı tablosu yeniden gündeme geldi. Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alacağı sonuçlar, Türkiye'nin sıralamadaki yerini doğrudan etkiliyor. Galatasaray'ın Barcelona karşısında alacağı sonuç da bu açıdan yakından takip ediliyor. Futbolseverler, Türkiye'nin Avrupa'nın güçlü ligleri karşısındaki konumunu öğrenmek istiyor. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada ve toplam kaç puana sahip? İşte 2026 güncel UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye'nin son durumu...
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, 50,275 puanla 9. sırada bulunuyor. Türkiye'nin önünde Hollanda, Belçika, Portekiz ve Fransa gibi ülkeler yer alırken Çekya, Polonya ve Yunanistan alt sıralardan takibini sürdürüyor. Ülke puanı sıralaması, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların son beş sezondaki performansları dikkate alınarak hesaplanıyor.
1- İngiltere – 103,976 puan
2- İtalya – 88,589 puan
3- İspanya – 83,243 puan
4- Almanya – 81,545 puan
5- Fransa – 69,153 puan
6- Portekiz – 65,750 puan
7- Belçika – 59,450 puan
8- Hollanda – 52,562 puan
9- Türkiye – 50,275 puan
10- Çekya – 45,125 puan
11- Polonya – 45,125 puan
12- Yunanistan – 45,012 puan
UEFA ÜLKE PUANI NEDEN ÖNEMLİ?
UEFA ülke puanı, ülkelerin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısının ve takımların turnuvalara katılım aşamalarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Türkiye'nin sıralamada üst basamaklara yükselmesi, gelecek sezonlarda Avrupa kupalarına katılım olanakları açısından avantaj sağlayabilir. Bu nedenle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere Avrupa'da mücadele eden Türk takımlarının sonuçları yakından takip ediliyor.