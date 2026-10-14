UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMASI 14 EKİM 2026 | UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin kaç puanı var ve kaçıncı sırada?

UEFA ÜLKE PUANI NEDEN ÖNEMLİ?

UEFA ülke puanı, ülkelerin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısının ve takımların turnuvalara katılım aşamalarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Türkiye'nin sıralamada üst basamaklara yükselmesi, gelecek sezonlarda Avrupa kupalarına katılım olanakları açısından avantaj sağlayabilir. Bu nedenle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere Avrupa'da mücadele eden Türk takımlarının sonuçları yakından takip ediliyor.