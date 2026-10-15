UEFA ülke puanı sıralaması 15 Ekim 2026: Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?
UEFA ülke puanı sıralaması, Galatasaray-Barcelona maçının ardından futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray'ın karşılaşması sonrası Türkiye'nin güncel puanı merak edilmeye başlandı. Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının aldığı sonuçlar, ülke puanı yarışını doğrudan etkiliyor. Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanında oynayacağı mücadele de bu açıdan önem taşıyor. Taraftarlar, Türkiye'nin Avrupa sıralamasındaki yerini ve üst basamaklarla arasındaki puan farkını araştırıyor. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması nasıl şekillendi, Türkiye kaçıncı sırada? İşte 15 Ekim 2026 güncel UEFA ülke puanı sıralaması...
UEFA ülke puanı sıralaması, Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmaların ardından yeniden gündeme geldi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyetin ardından Türkiye'nin puanı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Gözler şimdi Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında oynayacağı mücadeleye çevrildi. Türk takımlarının Avrupa arenasında alacağı sonuçlar, ülke puanı sıralamasındaki konum açısından önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada ve kaç puana sahip? İşte güncel sıralama, Türkiye'nin puanı...
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, 50,275 puanla 9. sırada bulunuyor. Türkiye'nin önünde Hollanda, Belçika, Portekiz ve Fransa gibi ülkeler yer alırken Çekya, Polonya ve Yunanistan alt sıralardan takibini sürdürüyor. Ülke puanı sıralaması, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların son beş sezondaki performansları dikkate alınarak hesaplanıyor.
1- İngiltere – 103,976 puan
2- İtalya – 88,589 puan
3- İspanya – 83,243 puan
4- Almanya – 81,545 puan
5- Fransa – 69,153 puan
6- Portekiz – 65,750 puan
7- Belçika – 59,450 puan
8- Hollanda – 52,562 puan
9- Türkiye – 50,275 puan
10- Çekya – 45,125 puan
11- Polonya – 45,125 puan
12- Yunanistan – 45,012 puan
UEFA ÜLKE PUANI NEDEN ÖNEMLİ?
UEFA ülke puanı, ülkelerin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısının ve takımların turnuvalara katılım aşamalarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Türkiye'nin sıralamada üst basamaklara yükselmesi, gelecek sezonlarda Avrupa kupalarına katılım olanakları açısından avantaj sağlayabilir. Bu nedenle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere Avrupa'da mücadele eden Türk takımlarının sonuçları yakından takip ediliyor.