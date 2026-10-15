Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor UEFA ülke puanı sıralaması 15 Ekim 2026: Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        UEFA ülke puanı sıralaması 15 Ekim 2026: Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        UEFA ülke puanı sıralaması, Galatasaray-Barcelona maçının ardından futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray'ın karşılaşması sonrası Türkiye'nin güncel puanı merak edilmeye başlandı. Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının aldığı sonuçlar, ülke puanı yarışını doğrudan etkiliyor. Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanında oynayacağı mücadele de bu açıdan önem taşıyor. Taraftarlar, Türkiye'nin Avrupa sıralamasındaki yerini ve üst basamaklarla arasındaki puan farkını araştırıyor. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması nasıl şekillendi, Türkiye kaçıncı sırada? İşte 15 Ekim 2026 güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 00:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        UEFA ülke puanı sıralaması, Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmaların ardından yeniden gündeme geldi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyetin ardından Türkiye'nin puanı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Gözler şimdi Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında oynayacağı mücadeleye çevrildi. Türk takımlarının Avrupa arenasında alacağı sonuçlar, ülke puanı sıralamasındaki konum açısından önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada ve kaç puana sahip? İşte güncel sıralama, Türkiye'nin puanı...

        2

        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

        Türkiye, 50,275 puanla 9. sırada bulunuyor. Türkiye'nin önünde Hollanda, Belçika, Portekiz ve Fransa gibi ülkeler yer alırken Çekya, Polonya ve Yunanistan alt sıralardan takibini sürdürüyor. Ülke puanı sıralaması, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların son beş sezondaki performansları dikkate alınarak hesaplanıyor.

        3

        1- İngiltere – 103,976 puan

        2- İtalya – 88,589 puan

        3- İspanya – 83,243 puan

        4- Almanya – 81,545 puan

        4

        5- Fransa – 69,153 puan

        6- Portekiz – 65,750 puan

        7- Belçika – 59,450 puan

        8- Hollanda – 52,562 puan

        5

        9- Türkiye – 50,275 puan

        10- Çekya – 45,125 puan

        11- Polonya – 45,125 puan

        12- Yunanistan – 45,012 puan

        6

        UEFA ÜLKE PUANI NEDEN ÖNEMLİ?

        UEFA ülke puanı, ülkelerin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısının ve takımların turnuvalara katılım aşamalarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Türkiye'nin sıralamada üst basamaklara yükselmesi, gelecek sezonlarda Avrupa kupalarına katılım olanakları açısından avantaj sağlayabilir. Bu nedenle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere Avrupa'da mücadele eden Türk takımlarının sonuçları yakından takip ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Murat Boz'dan yardım çağırısı

        Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları'nı sağanak yağış nedeniyle su bastı. Murat Boz, yüzlerce çalışanla beraber mahsur kaldığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, yetkililerden yardım istedi

        #UEFA
        #UEFA ülke puanı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Su birikintisinde akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti
        Su birikintisinde akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti
        İstanbul'da yağış tehlikesi sürüyor
        İstanbul'da yağış tehlikesi sürüyor
        Fenerbahçe İngiltere'de ağır yaralı!
        Fenerbahçe İngiltere'de ağır yaralı!
        İstanbul'u sağanak vurdu
        İstanbul'u sağanak vurdu
        İstanbul için kritik sel uyarısı
        İstanbul için kritik sel uyarısı
        Yardım çağrısında bulundular
        Yardım çağrısında bulundular
        ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi
        ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi
        Fon teklifinde iki kritik değişiklik
        Fon teklifinde iki kritik değişiklik
        "Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"
        "Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"
        İstanbul'da bugün okullar tatil
        İstanbul'da bugün okullar tatil
        Thomas Reis'ten flaş Salah açıklaması!
        Thomas Reis'ten flaş Salah açıklaması!
        Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
        Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        Fon yasası komisyonda
        Fon yasası komisyonda
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        30 bıçak darbesi! Kan donduran cinayette aile boyu tahliye!
        30 bıçak darbesi! Kan donduran cinayette aile boyu tahliye!
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!