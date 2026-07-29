ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026: Hemşirelik, Diş Hekimliği, Tıp bölümü üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar
2026 YKS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte sağlık alanında eğitim almak isteyen adayların bölüm araştırmaları hız kazandı. Hemşirelik, diş hekimliği ve tıp programlarını hedefleyen öğrenciler, tercih listelerini oluştururken üniversitelerin önceki yıllara ait taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını karşılaştırıyor. YÖK Atlas üzerinden erişilebilen güncel veriler, adayların puanlarıyla hedefledikleri programlar arasındaki uyumu daha gerçekçi biçimde değerlendirmelerine yardımcı oluyor. Peki 2026 yılında hemşirelik, diş hekimliği ve tıp bölümlerinin taban puanları kaç, başarı sıralamaları nasıl şekillendi ve kontenjanlar ne kadar? İşte tercih döneminde adaylara yol gösterecek yerleştirme bilgileri…
Üniversite tercih maratonunun başlamasıyla birlikte sağlık bölümlerine yönelmek isteyen adaylar için araştırma dönemi de hızlandı. Tıp, diş hekimliği ve hemşirelik programlarını değerlendiren öğrenciler, yalnızca puanlarını değil, geçmiş yıllarda oluşan başarı sıralamalarını ve kontenjan değişimlerini de dikkate alıyor. YÖK Atlas’ta yer alan veriler sayesinde farklı üniversitelerin yerleştirme sonuçları karşılaştırılabiliyor ve adaylar hedeflerine daha uygun bir tercih sıralaması oluşturabiliyor. Peki 2026 tercih döneminde tıp, diş hekimliği ve hemşirelik bölümlerinin taban puanları hangi seviyede, başarı sıralamaları nasıl oluştu ve üniversiteler kaç kişilik kontenjan ayırdı? İşte sağlık programlarına ilişkin güncel yerleştirme ayrıntıları…
YKS 2026 TERCİH SÜRECİ BAŞLADI!
Üniversite tercihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuyla birlikte alınmaya başlandı.
Adaylar 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.
TYT puan türüne göre tercih yapacak olan adaylar Tablo 3'te yer alan Önlisans programları arasından tercihlerini gerçekleştirecek. AYT-YDT ile ilgili puan hesaplaması yapılan adaylar ise tercihlerini Tablo 4'te yer alan bölümler üzerinden yapabilecek.
YKS 2026 TERCİH SÜRECİNDE YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?
YÖK Atlas, üniversite adaylarının resmi yerleştirme verilerine ulaşabilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan çevrim içi bir tercih platformudur. Sistemde bulunan dört yıllık programlara yönelik Lisans Atlası ile iki yıllık bölümleri kapsayan Önlisans Atlası üzerinden, ilgili programa son yerleşen adayın başarı sırası, yaptığı netler ve mezun olduğu lise türü gibi birçok bilgi görüntülenebiliyor.
Adayların tercih listelerini hazırlarken filtreleme seçeneklerinden yararlanması, kendi başarı sıralamasının hem üzerinde hem de altında kalan programları değerlendirerek dengeli bir liste oluşturması önem taşıyor.
ÜNİVERSİTELERE GÖRE TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 1.169 | Puan: 534.82259
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 1.391 | Puan: 533.46922
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 1.836 | Puan: 530.58733
Ankara Üniversitesi - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 2.562 | Puan: 526.70477
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 3.082 | Puan: 524.0682
Ankara Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 3.290 | Puan: 523.18583
İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 3.456 | Puan: 522.48922
İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 4.532 | Puan: 518.33458
Gazi Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 4.766 | Puan: 517.63611
Ege Üniversitesi (İzmir) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 5.118 | Puan: 516.36259
Gazi Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 5.367 | Puan: 515.52299
Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 6.086 | Puan: 513.11782
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 6.494 | Puan: 511.82485
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - Hamidiye Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.346 | Puan: 509.19908
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.447 | Puan: 508.96859
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara): Başarı Sırası: 7.540 | Puan: 508.72167
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.981 | Puan: 507.48391
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 8.250 | Puan: 506.77078
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - İzmir Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 8.770 | Puan: 505.45436
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 8.855 | Puan: 505.23646
ÜNİVERSİTELERE GÖRE HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) – Hemşirelik Fakültesi
Taban puan: 432,81
Başarı sıralaması: 62.538
Koç Üniversitesi (İstanbul – Burslu) – Hemşirelik Fakültesi
Taban puan: 425,40
Başarı sıralaması: 67.424
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İngilizce) – Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
Taban puan: 421,10
Başarı sıralaması: 69.043
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul – Burslu/İngilizce) – Sağlık Bilimleri Fakültesi
Taban puan: 418,50
Başarı sıralaması: 70.456
Ankara Üniversitesi – Hemşirelik Fakültesi
Taban puan: 415,20
Başarı sıralaması: 72.201
Devlet üniversitelerinde Hemşirelik taban puanları
Gazi Üniversitesi (Ankara)
Taban puan: 405,10 – Başarı sıralaması: 80.808
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Taban puan: 396,40 – Başarı sıralaması: 93.442
Ege Üniversitesi (İzmir)
Taban puan: 391,20 – Başarı sıralaması: 98.487
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)
Taban puan: 388,40 – Başarı sıralaması: 99.518
Çukurova Üniversitesi (Adana)
Taban puan: 386,50 – Başarı sıralaması: 100.476
Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
Taban puan: 382,10 – Başarı sıralaması: 104.086
Selçuk Üniversitesi (Konya)
Taban puan: 377,80 – Başarı sıralaması: 107.666
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
Taban puan: 371,20 – Başarı sıralaması: 133.400
ÜNİVERSİTELERE GÖRE DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 453,04 - 43385
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 460,92- 36609
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 465,00- 33296
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 474,65- 26020
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 462,21- 35542
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 466,8631778
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 463,21 - 34738
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 416,51
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) 471,49 -28292
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 474,11- 26384
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%25 İndirimli) 345,10- 430335
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 481,02- 21629
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 480,60- 21906
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 473,40- 26870