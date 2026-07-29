Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026: Hemşirelik, Diş Hekimliği, Tıp bölümü üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026: Hemşirelik, Diş Hekimliği, Tıp bölümü üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

        2026 YKS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte sağlık alanında eğitim almak isteyen adayların bölüm araştırmaları hız kazandı. Hemşirelik, diş hekimliği ve tıp programlarını hedefleyen öğrenciler, tercih listelerini oluştururken üniversitelerin önceki yıllara ait taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını karşılaştırıyor. YÖK Atlas üzerinden erişilebilen güncel veriler, adayların puanlarıyla hedefledikleri programlar arasındaki uyumu daha gerçekçi biçimde değerlendirmelerine yardımcı oluyor. Peki 2026 yılında hemşirelik, diş hekimliği ve tıp bölümlerinin taban puanları kaç, başarı sıralamaları nasıl şekillendi ve kontenjanlar ne kadar? İşte tercih döneminde adaylara yol gösterecek yerleştirme bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 16:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Üniversite tercih maratonunun başlamasıyla birlikte sağlık bölümlerine yönelmek isteyen adaylar için araştırma dönemi de hızlandı. Tıp, diş hekimliği ve hemşirelik programlarını değerlendiren öğrenciler, yalnızca puanlarını değil, geçmiş yıllarda oluşan başarı sıralamalarını ve kontenjan değişimlerini de dikkate alıyor. YÖK Atlas’ta yer alan veriler sayesinde farklı üniversitelerin yerleştirme sonuçları karşılaştırılabiliyor ve adaylar hedeflerine daha uygun bir tercih sıralaması oluşturabiliyor. Peki 2026 tercih döneminde tıp, diş hekimliği ve hemşirelik bölümlerinin taban puanları hangi seviyede, başarı sıralamaları nasıl oluştu ve üniversiteler kaç kişilik kontenjan ayırdı? İşte sağlık programlarına ilişkin güncel yerleştirme ayrıntıları…

        2

        YKS 2026 TERCİH SÜRECİ BAŞLADI!

        Üniversite tercihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuyla birlikte alınmaya başlandı.

        Adaylar 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

        TYT puan türüne göre tercih yapacak olan adaylar Tablo 3'te yer alan Önlisans programları arasından tercihlerini gerçekleştirecek. AYT-YDT ile ilgili puan hesaplaması yapılan adaylar ise tercihlerini Tablo 4'te yer alan bölümler üzerinden yapabilecek.

        YKS 2026 TERCİH KILAVUZU TABLO 3 VE TABLO 4 İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        YKS 2026 TERCİH SÜRECİNDE YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?

        YÖK Atlas, üniversite adaylarının resmi yerleştirme verilerine ulaşabilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan çevrim içi bir tercih platformudur. Sistemde bulunan dört yıllık programlara yönelik Lisans Atlası ile iki yıllık bölümleri kapsayan Önlisans Atlası üzerinden, ilgili programa son yerleşen adayın başarı sırası, yaptığı netler ve mezun olduğu lise türü gibi birçok bilgi görüntülenebiliyor.

        Adayların tercih listelerini hazırlarken filtreleme seçeneklerinden yararlanması, kendi başarı sıralamasının hem üzerinde hem de altında kalan programları değerlendirerek dengeli bir liste oluşturması önem taşıyor.

        YÖK ATLAS YKS 2026 TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÜNİVERSİTELERE GÖRE TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

        Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 1.169 | Puan: 534.82259

        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 1.391 | Puan: 533.46922

        Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 1.836 | Puan: 530.58733

        Ankara Üniversitesi - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 2.562 | Puan: 526.70477

        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 3.082 | Puan: 524.0682

        Ankara Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 3.290 | Puan: 523.18583

        İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 3.456 | Puan: 522.48922

        İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 4.532 | Puan: 518.33458

        Gazi Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 4.766 | Puan: 517.63611

        Ege Üniversitesi (İzmir) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 5.118 | Puan: 516.36259

        Gazi Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 5.367 | Puan: 515.52299

        Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 6.086 | Puan: 513.11782

        Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 6.494 | Puan: 511.82485

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - Hamidiye Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.346 | Puan: 509.19908

        Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.447 | Puan: 508.96859

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara): Başarı Sırası: 7.540 | Puan: 508.72167

        Akdeniz Üniversitesi (Antalya) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.981 | Puan: 507.48391

        Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 8.250 | Puan: 506.77078

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - İzmir Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 8.770 | Puan: 505.45436

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 8.855 | Puan: 505.23646

        TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÜNİVERSİTELERE GÖRE HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI

        Hacettepe Üniversitesi (Ankara) – Hemşirelik Fakültesi

        Taban puan: 432,81

        Başarı sıralaması: 62.538

        Koç Üniversitesi (İstanbul – Burslu) – Hemşirelik Fakültesi

        Taban puan: 425,40

        Başarı sıralaması: 67.424

        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İngilizce) – Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

        Taban puan: 421,10

        Başarı sıralaması: 69.043

        Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul – Burslu/İngilizce) – Sağlık Bilimleri Fakültesi

        Taban puan: 418,50

        Başarı sıralaması: 70.456

        Ankara Üniversitesi – Hemşirelik Fakültesi

        Taban puan: 415,20

        Başarı sıralaması: 72.201

        HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        Devlet üniversitelerinde Hemşirelik taban puanları

        Gazi Üniversitesi (Ankara)

        Taban puan: 405,10 – Başarı sıralaması: 80.808

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

        Taban puan: 396,40 – Başarı sıralaması: 93.442

        Ege Üniversitesi (İzmir)

        Taban puan: 391,20 – Başarı sıralaması: 98.487

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)

        Taban puan: 388,40 – Başarı sıralaması: 99.518

        Çukurova Üniversitesi (Adana)

        Taban puan: 386,50 – Başarı sıralaması: 100.476

        Akdeniz Üniversitesi (Antalya)

        Taban puan: 382,10 – Başarı sıralaması: 104.086

        Selçuk Üniversitesi (Konya)

        Taban puan: 377,80 – Başarı sıralaması: 107.666

        Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)

        Taban puan: 371,20 – Başarı sıralaması: 133.400

        7

        ÜNİVERSİTELERE GÖRE DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI

        ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 453,04 - 43385

        ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 460,92- 36609

        AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 465,00- 33296

        AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 474,65- 26020

        AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 462,21- 35542

        ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 466,8631778

        ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 463,21 - 34738

        ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 416,51

        ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) 471,49 -28292

        ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 474,11- 26384

        ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%25 İndirimli) 345,10- 430335

        ANKARA ÜNİVERSİTESİ 481,02- 21629

        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 480,60- 21906

        ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 473,40- 26870

        DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 27 Temmuz 2026 (Trump ve Netanyahu'nun Gündemi Ne?)

        İran savaşında söz kimde? İran ve Gazze görüşülecek, ne kararlar alınacak? Netanyahu neden ABD'ye gidiyor? İsrail - ABD Koordinasyonunda yeni dönem arayışı mı? Netanyahu'yu 7. kez ABD'ye götüren sebep ne? Trump - Netanyahu ne mesaj verecek, savaşın seyri ne olur?  HT 360'ta Dilek Gül sordu; Anadolu ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        İlk kazık çakıldı
        İlk kazık çakıldı
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        92 yaşındaki kadının cesedi tarlada yanmış halde bulundu!
        92 yaşındaki kadının cesedi tarlada yanmış halde bulundu!
        "Aşk ortağım"
        "Aşk ortağım"
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı