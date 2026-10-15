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        Haberler Bilgi Alışveriş Migros 1 alana 1 bedava indirimlerinde neler var? Migros 1 alana 1 bedava kampanyası devam ediyor mu, bitti mi?

        Migros 1 alana 1 bedava indirimlerinde neler var? Migros 1 alana 1 bedava kampanyası devam ediyor mu, bitti mi?

        Migros 1 alana 1 bedava kampanyasında indirimli ürünler duyuruldu. Ekim ayının ikinci haftasına özel Migros indirimleri 10 Ekim'de başladı. Farklı ürün kategorilerinde avantajlı alışveriş fırsatları sunuluyor. Toz deterjan, züccaciye ürünleri, kahvaltılık, kişisel bakım ürünleri kampanya kapsamında yer alıyor. Peki Migros 1 alana 1 bedava indirimlerinde neler var? Migros 1 alana 1 bedava kampanyası devam ediyor mu, bitti mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 01:28 Güncelleme:
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        Migros 1 alana 1 bedava kampanyası devam ediyor mu, bitti mi?

        Migros 1 alana 1 bedava indirimlerinde pek çok ürün yer alıyor. Kampanyanın son günlerinde kişisel bakım ve hijyen ürünleri raflarda yerini alacak. Migros’tan alışveriş yapmak isteyenler 1 alana 1 bedava kampanyasına ait olan ürünleri merak ediyor. Peki Migros 1 alana 1 bedava indirimlerinde neler, hangi ürünler var?

        MİGROS 1 ALANA 1 BEDAVA KAMPANYASI DEVAM EDİYOR MU, BİTTİ Mİ?

        Migros indirimleri 18 Ekim tarihine kadar devam edecek.

        MİGROS 1 ALANA 1 BEDAVA KAMPANYASI

        13-15 Ekim 2026: Kampanyanın bu bölümünde helva ve zeytin çeşitlerinin yanı sıra streç film, alüminyum folyo, buzdolabı poşeti ve çöp poşeti gibi mutfakta sık kullanılan ürünler yer alacak. Deodorant çeşitleri de aynı tarihlerde 1 alana 1 bedava fırsatıyla satışa sunulacak.

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        16 - 18 EKİM 2026

        Kampanyanın son üç gününde ise kişisel bakım ve hijyen ürünleri ön plana çıkacak. Tuvalet kağıdı, şampuan, saç kremi ve hijyenik ped çeşitlerinde 1 alana 1 bedava fırsatı uygulanacak. Böylece tüketiciler, günlük bakım ve temizlik ihtiyaçlarını kampanya kapsamında karşılayabilecek.

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