Migros 1 alana 1 bedava indirimlerinde neler var? Migros 1 alana 1 bedava kampanyası devam ediyor mu, bitti mi?

Migros 1 alana 1 bedava indirimlerinde pek çok ürün yer alıyor. Kampanyanın son günlerinde kişisel bakım ve hijyen ürünleri raflarda yerini alacak. Migros’tan alışveriş yapmak isteyenler 1 alana 1 bedava kampanyasına ait olan ürünleri merak ediyor. Peki Migros 1 alana 1 bedava indirimlerinde neler, hangi ürünler var?

MİGROS 1 ALANA 1 BEDAVA KAMPANYASI DEVAM EDİYOR MU, BİTTİ Mİ?

Migros indirimleri 18 Ekim tarihine kadar devam edecek.

MİGROS 1 ALANA 1 BEDAVA KAMPANYASI

13-15 Ekim 2026: Kampanyanın bu bölümünde helva ve zeytin çeşitlerinin yanı sıra streç film, alüminyum folyo, buzdolabı poşeti ve çöp poşeti gibi mutfakta sık kullanılan ürünler yer alacak. Deodorant çeşitleri de aynı tarihlerde 1 alana 1 bedava fırsatıyla satışa sunulacak.

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16 - 18 EKİM 2026

Kampanyanın son üç gününde ise kişisel bakım ve hijyen ürünleri ön plana çıkacak. Tuvalet kağıdı, şampuan, saç kremi ve hijyenik ped çeşitlerinde 1 alana 1 bedava fırsatı uygulanacak. Böylece tüketiciler, günlük bakım ve temizlik ihtiyaçlarını kampanya kapsamında karşılayabilecek.