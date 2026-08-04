Rafet Dalkıran kimdir? YAŞ kararları sonrası Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran kaç yaşında, nereli? Rafet Dalkıran biyografisi

2026 yılı Yüksek Askerî Şûra toplantısında alınan kararlarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin üst düzey komuta yapısında yeni bir dönem başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ardından Orgeneral Rafet Dalkıran’ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandığı açıklandı. Bu gelişmeyle birlikte Dalkıran’ın askeri geçmişi, kariyer basamakları ve kişisel bilgileri araştırılmaya başlandı. Peki Rafet Dalkıran kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve daha önce hangi görevlerde bulunmuştur? İşte yeni Hava Kuvvetleri Komutanı hakkında merak edilenler...

RAFET DALKIRAN KİMDİR, NERELİ?

Rafet Dalkıran, 16 Nisan 1966 tarihinde Ertuğrul, Altıeylül, Balıkesir'de doğmuştur. 1988 yılında Hava Harp Okulundan mezun oldu. Hava Harp Akademisini bitirerek kurmay subay oldu.

Dalkıran, 2008 yılında hava pilot kurmay albay, 2015 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. 2015-2016 yılları arası Genelkurmay İstihbarat Plan ve Koordinasyon Daire Başkanlığı, 2016-2017 yılları arası 5. Ana Jet Üssü Komutanlığı, 2017-2018 yılları arası Hava Harp Okulu Komutanlığı yaptı. 2018 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti ve 2018-2021 yılları arası 2. Ana Jet Üssü Komutanlığı yaptı.

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2021 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve 2021-2022 yılları arası Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı, 2022-2025 yılları arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı yaptı. Korgeneral Rafet Dalkıran, 5 Ağustos 2025 tarihinde Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile orgeneral rütbesine terfi etti.

Rafet Dalkıran, 5 Ağustos 2025 tarihinde yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ardından 14 Ağustos 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına görevlendirildi.

Dalkıran son olarak 4 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen Yüksek Askeri Şura Toplantısı kararına göre Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.