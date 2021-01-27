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HaberlerDünyaMİKROÇİP| Bill Gates'ten mikroçip iddialarına son dakika yanıt
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Bill Gates'ten mikroçip iddialarına yanıt: Çılgın komplo teorileri!

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Dr. Fauci ile hakkında çıkan koronavirüs aşılarıyla insanların vücuduna mikroçip yerleştirecekleri iddialarını 'çılgın' ve 'kötü' olarak yorumladı

MİKROÇİP| Bill Gates'ten mikroçip iddialarına son dakika yanıt
Bill Gates'ten mikroçip iddialarına yanıt!
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Reuters

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, koronavirüs salgını sürecinde kendisiyle ilgili çıkan "çılgın" ve "kötü" komplo teorilerinin ulaştığı boyuta şaşırdığını ifade etti.

Reuters'a konuşan Gates, kendisi ve ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Antonhy Fauci ile ilgili sosyal medyada paylaşılan milyonlara "çılgın komplo teorilerinin" büyük olasılıkla salgının yarattığı korku ortamı sebebiyle yayıldığını düşündüğünü söyledi.

"BU KORKUNÇ TEORİLER..."

Sosyal medyanın hayatımızın büyük bir kısmını kapladığını söyleyen Gates, "Kimse bu korkunç teorilerde Fauci ve benim yer alacağını tahmin edemezdi" dedi.

Bu duruma çok şaşırdığını ve yakın zamanda bitmesini dileyen Gates, "İnsanlar buna gerçekten inanıyor mu? Bu konuda gerçekten araştırma yapmalı ve insanların davranışlarına nasıl etki ettiğini araştırmalıyız. Bunu azaltmak için neler yapabileceğimizi anlamalıyız" ifadelerini kullandı.

BIDEN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Joe Biden ve yeni yönetimin göreve gelmesine sevindiğini söyleyen Gates, "Biden'ın seçtiği ekibinin sağlık kriziyle mücadelesi için heyecanlıyım. ABD'nin DSÖ'ye yeniden katılması ve Dr. Fauci'nin işin başında olmasından çok memnunum" dedi.

'MİKROÇİP' TEORİSİ

Dr. Fauci ve Gates'in, salgını insanları kontrol etmeye çalışmak için yarattıkları, salgından maddi çıkar elde etmek istedikleri ve aşıları kullanarak insanları takip edebilecek mikroçipleri vücuda yerleştirecekleri teorileri ortaya atılmıştı.

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