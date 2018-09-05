BİM okul eşyaları, öğrenci ve veliler tarafından dikkatle araştırılıyor. Özellikle okulların açılma sürecinde okul alışverişi yapmak isteyen öğrenci ve veliler hesaplı alışveriş için BİM aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. BİM tarafından indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda yer alan indirimler 7 Eylül itibarıyla geçerli olacak.

İşte 7 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu...

A4 160 yaprak spiralli defter 6,95 TL

120 yaprak spiralli sert kapak defter 4,95

A4 160 yaprak bloknot 8,50 TL

A4 baskılı 99 kapak defter 2,75 TL

Faber Castell 8’li silgi seti 5,95 TL

96 sayfa lastikli not defteri 8,50 TL

A4 5 kapaklı spiralli defter 9,95 TL

3’lü kalem ucu 1,75 TL

Studi marka pastel boya 1,95 TL

Orta okul çantası 23,50 TL

Lisanslı çekçekli çanta 28,90 TL

Lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 24,90 TL

5 bölmeli kitaplık 6 taksit seçeneği ile 75 TL

Okul ayakkabısı 23,50 TL

Spor ayakkabı 23,50 TL

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı - MEB'in yayımladığı 2018 - 2019 Eğitim ve Öğretim takvimine göre okullar 17 Eylül Pazartesi günü açılacak.

21 Ocak 2019 tarihinde ise okullar yaryıl tatiline girecekler 2 hafta sürecek olan tatilin ardndan okullar 1 Şubat 2019 tarihinde yeniden açılacak.

14 Haziran Cuma günü ise okullar 3 aylık yaz tatiline girecek, öğrencilere karneleri verilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ