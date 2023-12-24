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        Karlıova´da 23 köy yolu kapandı, eğitime bir gün ara verildi

        BİNGÖL´ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe kaymakamlığı da eğitime pazartesi günü ara verildiğini, hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 18:35 Güncelleme: 24.12.2023 - 18:40
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        Karlıova´da 23 köy yolu kapandı, eğitime bir gün ara verildi
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        BİNGÖL´ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe kaymakamlığı da eğitime pazartesi günü ara verildiğini, hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığını duyurdu.

        Karlıova ilçesinde aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte birçok yollar karla kaplandı, ilçeye bağlı 23 köy yolu da ulaşıma kapandı. Belediye, İlçe Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Bingöl- Erzurum kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, birçok bölgede da elektrik kesintisi yaşandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ise eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği belirtilerek, "Karlıova ilçemiz merkez ve köy okullarının tamamı, 25 Aralık Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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