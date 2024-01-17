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        Bingöl´de 91 köy yolu kardan kapandı

        BİNGÖL'de etkili olan kar yağışıyla merkez ve ilçelere bağlı 91 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 13:32 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:35
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        Bingöl´de 91 köy yolu kardan kapandı
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        BİNGÖL'de etkili olan kar yağışıyla merkez ve ilçelere bağlı 91 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı. 

        Bingöl ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte merkez ve ilçelere bağlı 91 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalara başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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