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        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Bingöl Karlıova'da karlı yollarda test edildi

        Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un, Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki karlı yollarda test sürüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 19:13 Güncelleme: 16.01.2024 - 19:13
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        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Bingöl Karlıova'da karlı yollarda test edildi
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        Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un, Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki karlı yollarda test sürüşü yapıldı.

        Adını karla kaplı ovalardan alan ve yılın 6 ayında kışın etkili olduğu Karlıova ilçesinde yaşayan Sedat Bingöl (35) ve Gökhan Şensoy (37), sahibi oldukları Togg'un T10X modelinin performansını görmek için karlı yolda sürüş yapma kararı aldı.

        Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu karla kaplı yolda sürüş yapan Bingöl ve Şensoy, Togg'un başarılı performansını ortaya koydu.

        Sedat Bingöl, AA muhabirine, aracını 2 ay önce aldığını söyledi.

        Otomobilli ilçedeki ağır kış şartlarında deneyerek olumlu sonuç aldığını belirten Bingöl, "Otomobil gayet iyi, denemeyi başarıyla geçti. Aracı aldıktan sonra hemşehrilerimiz de karda, buzda, çamurda deniyor ve almaya karar veren çok kişi var. Siparişler yetişmeyebilir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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