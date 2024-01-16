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        Bingöl'de firari hükümlü yakalandı

        Bingöl'de, hakkında 3 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 22:44 Güncelleme: 16.01.2024 - 23:02
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        Bingöl'de firari hükümlü yakalandı
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        Bingöl'de, hakkında 3 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kesinleşmiş 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.T'nin yerini tespit etti.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, A.T. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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