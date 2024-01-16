Bingöl'de firari hükümlü yakalandı

Bingöl'de, hakkında 3 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kesinleşmiş 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.T'nin yerini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, A.T. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.