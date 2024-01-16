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        Bingöl'ün 3 ilçesinde eğitime kar engeli

        Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Karlıova ile Kiğı ilçelerindeki tüm okullarda, Yedisu ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 22:07 Güncelleme: 16.01.2024 - 22:07
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        Bingöl'ün 3 ilçesinde eğitime kar engeli
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        Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Karlıova ile Kiğı ilçelerindeki tüm okullarda, Yedisu ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildi.

        Kaymakamlıkların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 3 ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

        Buzlanma tehlikesi dolayısıyla Karlıova ve Kiğı ilçelerindeki okullarda 17 Ocak Çarşamba eğitime ara verildiği, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Açıklamada, Yedisu ilçesinde ise yarın yalnızca taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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