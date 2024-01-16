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        Karlıova'da kapanan 30 köy yolu, ulaşıma açıldı

        BİNGÖL'ünKarlıova ilçesinde kardan kapanan 30 köy yolu, ekiplerin çalışması ile yeniden açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:55 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:00
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        Karlıova'da kapanan 30 köy yolu, ulaşıma açıldı
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        BİNGÖL'ünKarlıova ilçesinde kardan kapanan 30 köy yolu, ekiplerin çalışması ile yeniden açıldı.

        Günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı ile Karlıova ilçesi, tamamen beyaza büründü. İlçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi bulurken, yüksek kesimlerde 3 metreye ulaştı. 30 köy yolu, yoğun kar nedeniyle kapandı. Çalışma başlatan İlçe Özel İdare ekipleri, kapanan yolları tekrar ulaşıma açtı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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