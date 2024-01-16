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        Bingöl'de şehirler arası otobüslere sıkı denetim

        Bingöl'de şehirler arası otobüsler polis ekiplerince denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 17:39 Güncelleme: 16.01.2024 - 17:39
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        Bingöl'de şehirler arası otobüslere sıkı denetim
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        Bingöl'de şehirler arası otobüsler polis ekiplerince denetlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüslere yönelik çeşitli uygulama noktalarında ve otogarda denetimlerini sürdürüyor.

        Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs, minibüs ve midibüslerde kontroller yapan ekipler, yolcu ve sürücüleri trafik kurallarına ilişkin bilgilendirdi.

        Denetimlerde, otobüslerin kış lastiği takıp takmadığı kontrol edilip diş derinlikleri ölçülüyor. Ekipler, sürücü belgesi ve takograf kontrolü de gerçekleştiriyor.

        Ekipler, sisin ve kar yağışının olduğu yollarla ilgili bilgi verdikleri sürücülerden, buzlanmanın olduğunu bölgelerde dikkatli sürüş yapılmasını istedi.

        Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Yunus Çaparuşağı, sürücülerin emniyet kemeri takması, tedbirli sürüş yapmaları ve araçlarında kış lastiği kullanması yönünde uyarıda bulundu.

        Ekipler denetimde 2 sürücüye ceza kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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