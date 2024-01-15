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        Karlıova, etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü

        Bingöl'ün Karlıova ilçesi, etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 19:25 Güncelleme: 15.01.2024 - 19:25
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        Karlıova, etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü
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        Bingöl’ün Karlıova ilçesi, etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.

        Karlıova'da bir süredir devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde yarım metreye, yüksek kesimlerde ise yer yer 3 metreye ulaştı.

        Ekiplerin çalışmasıyla kapalı köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

        Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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