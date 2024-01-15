Karlıova, etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü
Bingöl'ün Karlıova ilçesi, etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.
Bingöl’ün Karlıova ilçesi, etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.
Karlıova'da bir süredir devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde yarım metreye, yüksek kesimlerde ise yer yer 3 metreye ulaştı.
Ekiplerin çalışmasıyla kapalı köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.
Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.
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