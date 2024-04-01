Bingöl 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan oldu!
Ülke genelinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından, Bingöl'de de heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitmişti. Oy sayımı tamamlandı ve Bingöl Belediye Başkanı'nın kim olduğu kesin olmayan sonuçlara göre açıklandı. Peki, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Bingöl Belediye Başkanı kim oldu? İşte konuyla ilgili bilgiler...
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Türkiye genelinde 206 binden fazla sandık kurulmuştu. Bu seçimde, 34 farklı siyasi partinin adayları yarıştı. Bingöl'de de vatandaşlar, kendi ilçelerinin ve belediyelerinin geleceğini belirlemek için yoğun bir katılımla sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre, Bingöl Belediye Başkanı belirlendi ve yeni yerel yönetimin ismi belli oldu. Peki, Bingöl Belediye Başkanı kim oldu? Detaylar haberimizde...
BİNGÖL BELEDİYE BAŞKANI ERDAL ARIKAN OLDU!
Anadolu Ajansı verilerine göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı.
Resmi olmayan verilere göre; Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan oldu. AK Parti adayı Erdal Arıkan, yüzde 33.69 oy aldı. Rakibi DEM Parti Belediye Başkan Adayı Aydın Bürçün ise yüzde 25.85 oy aldı.
31 MART 2024 BİNGÖL İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Bingöl ilçelerinin seçim sonuçları aşağıdaki gibidir:
MERKEZ: ERDAL ARIKAN - AK Parti - %33,69
ADAKLI: ERDAL ALMALI - MHP - %50,15
GENÇ: KEMAL TARTAR - YENİDEN REFAH - %37,55
KARLIOVA: VEYSİ BİNGÖL - AK Parti - %32,79
KİĞI: HİKMET ÖZÜAĞ - AK Parti - %47,94
SOLHAN: ABDULHAKİM YILDIZ - AK Parti - %40,53
YAYLADERE: NADİR ERGİN - AK Parti - %48,07
YEDİSU: SEDAT UÇAR - İYİ Parti - %30,18
EN ÇOK ADAY ÇIKARAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU
49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katıldı.
İstanbul'u 29 adayla Gaziantep ardından 28 adayla Malatya takip etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsızken; Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarıştı.
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