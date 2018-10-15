Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 6. yeni bölümü ile Perşembe akşamı ATV'de izleyicileriyle buluşacak. ATV'de yayınlanacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yılmaz firar ediyor!

Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan iyice artıyor. Züleyha'ya rüya gibi bir hayat bahşettiğini düşünerek karşısında mutlu bir kadın görmek isteyen Demir, onun buğulu gözlerini gördükçe çılgına dönecek! Aklı fikri Yılmaz'da olan Züleyha, bulduğu ilk fırsatta çiftliği terk ediyor. Züleyha'nın konakta yokluğunu fark eden Demir ise adeta ateş püskürüyor! Artık sabrını koruyamayan Demir'in, Züleyha'ya el kaldıracak kadar gözü dönecek ve Züleyha'nın kaçışı, Demir'in hiç bilinmeyen yönlerini ortaya çıkartacak. Hünkar, bu yaşananlardan çok tedirgin. İçine düştüğü durumdan hem korkuyor hem de endişeleniyor. Bir sonraki adımını nasıl atacak? Hem Züleyha'sına kavuşmak, hem de Demir ve Hünkar'dan hesap sormak için hapisten kaçan Yılmaz gördüğü manzara karşısında ne yapacak? Züleyha için elini yeniden kana bulayacak mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz Akkaya), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha)

Senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Faruk Teber'in yaptığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi 6. yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarında olacak.

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