Bir Zamanlar Çukurova 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm özeti
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş gibi başarılı oyuncular yer alıyor. TIMS Productions'un yaptığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı...
15.10.2018 - 15:57 | Güncelleme:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 6. yeni bölümü ile Perşembe akşamı ATV'de izleyicileriyle buluşacak. ATV'de yayınlanacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...
Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan iyice artıyor. Züleyha'ya rüya gibi bir hayat bahşettiğini düşünerek karşısında mutlu bir kadın görmek isteyen Demir, onun buğulu gözlerini gördükçe çılgına dönecek! Aklı fikri Yılmaz'da olan Züleyha, bulduğu ilk fırsatta çiftliği terk ediyor. Züleyha'nın konakta yokluğunu fark eden Demir ise adeta ateş püskürüyor! Artık sabrını koruyamayan Demir'in, Züleyha'ya el kaldıracak kadar gözü dönecek ve Züleyha'nın kaçışı, Demir'in hiç bilinmeyen yönlerini ortaya çıkartacak. Hünkar, bu yaşananlardan çok tedirgin. İçine düştüğü durumdan hem korkuyor hem de endişeleniyor. Bir sonraki adımını nasıl atacak? Hem Züleyha'sına kavuşmak, hem de Demir ve Hünkar'dan hesap sormak için hapisten kaçan Yılmaz gördüğü manzara karşısında ne yapacak? Züleyha için elini yeniden kana bulayacak mı?
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI
Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz Akkaya), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha)
Senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Faruk Teber'in yaptığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi 6. yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarında olacak.
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Bir Zamanlar Çukurova 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm özeti - Son Dakika Haberler/bir-zamanlar-cukurova-6-yeni-bolum-fragmani-yayinlandi-bir-zamanlar-cukurova-son-bolum-ozeti-21800922180092
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