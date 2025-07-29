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        Haberler Magazin Biran Damla Yılmaz ile Abdurrahman Aydın evleniyor - Magazin haberleri

        Biran Damla Yılmaz evleniyor

        Oyuncu Biran Damla Yılmaz, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Abdurrahman Aydın ile evlenme kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 10:48 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:48
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        Ünlü oyuncu evleniyor
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        Bir süredir Abdurrahman Aydın ile aşk yaşayan Biran Damla Yılmaz, sevgilisinden evlenme teklifi aldı.

        Abdurrahman Aydın'ın evlenme teklifine; "Evet" yanıtını veren Biran Damla Yılmaz, mutluluğunu da sosyal medyaya taşıdı.

        Parmağında yüzüğüyle poz veren Biran Damla Yılmaz, "Evet dedim" ifadelerini kullandı.

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        #Biran Damla Yılmaz
        #Abdurrahman Aydın
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