Biran Damla Yılmaz evleniyor
Oyuncu Biran Damla Yılmaz, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Abdurrahman Aydın ile evlenme kararı aldı
Giriş: 29.07.2025 - 10:48 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:48
Bir süredir Abdurrahman Aydın ile aşk yaşayan Biran Damla Yılmaz, sevgilisinden evlenme teklifi aldı.
Abdurrahman Aydın'ın evlenme teklifine; "Evet" yanıtını veren Biran Damla Yılmaz, mutluluğunu da sosyal medyaya taşıdı.
Parmağında yüzüğüyle poz veren Biran Damla Yılmaz, "Evet dedim" ifadelerini kullandı.
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