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Canım Tanem'im yine tüm enerjinle ve güzel kalbinle sardın sarmaladın beni. İşin zor ve seni biricik kılan kısmı ise bunu tüm misafirlerine ve sevdiklerine var gücünle yapmaktan asla vazgeçmiyor ya da ertelemiyor oluşun.