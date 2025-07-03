Birlikte tatile çıkan Dakota Johnson ve Kate Hudson'a Ricky Martin sürprizi

Sevgilisi Chris Martin'den kısa süre önce ayrılan Dakota Johnson, meslektaşı ve yakın dostu Kate Hudson ile birlikte İtalya'nın başkenti Roma'da tatil yapıyor.

İki oyuncu, şık bir restoranda akşam yemeği yemek üzere sokakta yürürken el ele tutuştu. Onlara girişimci Douglas Chabbott ve menajer Maha Dakhil eşlik etti.

35 yaşındaki Dakota Johnson ile 46 yaşındaki Kate Hudson, akşam yemeği esnasında ünlü pop yıldızı Ricky Martin ile karşılaştı.

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Bu tesadüfi buluşmada Ricky Martin, her iki oyuncuya da sıkı sıkı sarılarak selam verdi.

Ricky Martin bir süre Dakota Johnson ve Kate Hudson'ın masasına oturarak sohbet etti.

53 yaşındaki Porto Rikolu şarkıcı, iki arkadaşıyla birlikte başka bir restoranda oturdu ve keyifli bir akşam geçirdi.