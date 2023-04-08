Ailemle hep bir arada bir şeyler yapmak çok keyifli. Hem mutlu oluyorum hem de onlardan ayrı kalmamış oluyorum. Hep birlikte zaman geçiriyoruz ve farklı yerler keşfediyoruz. Onlar için de iyi oluyor. Biz ailece seyahat etmeyi seviyoruz. Yeni insanlar tanımak, onlarla sohbet etmek bizi keyiflendiriyor.