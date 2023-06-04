Koç, turun kendisine çok şey kazandırdığını dile getirdi. Yolculuk sırasında bazı aksiliklerle de karşılaştığını ifade eden Koç, "İtalya'yı sel aldı. Lastiklerim birçok kez patladı. Kendi kendime tamir etmeyi öğrendim. Kendimi tanıdım. İnsanları, yemekleri, ülkeleri tanıdım. Bir şekilde buraya vardım. Gayet mutluyum. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.