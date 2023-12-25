Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.398,85 %-2,10
        DOLAR 29,2815 %0,14
        EURO 32,2929 %0,24
        ALTIN 1.932,23 %0,19
        FAİZ 37,39 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,79 %0,39
        BITCOIN 43.166,00 %-0,83
        GBP/TRY 37,1773 %0,07
        EUR/USD 1,1016 %0,03
        BRENT 79,07 %-0,40
        ÇEYREK ALTIN 3.158,42 %0,16
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Borsa İstanbul BIST 500 Endeksinde hangi hisseler yer alıyor? - İş-Yaşam Haberleri

        BIST 500'de hangi hisseler yer alıyor?

        İşte 22 Aralık itibarıyla hesaplanmaya başlanan BIST 500 endeksindeki hisseler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 09:50 Güncelleme: 25.12.2023 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        BIST 500'de hangi hisseler yer alıyor?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Borsa İstanbul, 22 Aralık 2023 itibarıyla 500 firmanın yer aldığı BIST 500 Endeksini hesaplamaya başladı.

        Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre endeks, Yıldız, Ana ve Alt Pazar'da işlem gören paylardan oluşuyor. Yıldız ve Ana Pazar'daki paylar doğrudan Endekse dahil edilirken, eksik kalan kısım ve yedek paylar, Alt Pazar'da işlem gören şirketlerden oluşuyor.

        İşte endekste yer alan hisseler:

        Hisse kodu Hisse adı
        1 A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM
        2 ACSEL ACIPAYAM SELULOZ
        3 ADEL ADEL KALEMCILIK
        4 ADESE ADESE GAYRIMENKUL
        5 ADGYO ADRA GMYO
        6 AEFES ANADOLU EFES
        7 AFYON AFYON CIMENTO
        8 AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK
        9 AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING
        10 AGYO ATAKULE GMYO
        11 AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ
        12 AKBNK AKBANK
        13 AKCNS AKCANSA
        14 AKENR AK ENERJI
        15 AKFGY AKFEN GMYO
        16 AKFYE AKFEN YEN . ENERJI
        17 AKGRT AKSIGORTA
        18 AKMGY AKMERKEZ GMYO
        19 AKSA AKSA
        20 AKSEN AKSA ENERJI
        21 AKSGY AKIS GMYO
        22 AKSUE AKSU ENERJI
        23 AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING
        24 ALARK ALARKO HOLDING
        25 ALBRK ALBARAKA TURK
        26 ALCAR ALARKO CARRIER
        27 ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS
        28 ALFAS ALFA SOLAR ENERJI
        29 ALGYO ALARKO GMYO
        30 ALKA ALKIM KAGIT
        31 ALKIM ALKIM KIMYA
        32 ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI
        33 ANELE ANEL ELEKTRIK
        34 ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI
        35 ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK ..
        36 ANSGR ANADOLU SIGORTA
        37 ARASE DOGU ARAS ENERJI
        38 ARCLK ARCELIK
        39 ² ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
        40 ARENA ARENA BILGISAYAR
        41 ARSAN ARSAN TEKSTIL
        42 ARZUM ARZUM EV ALETLERI
        43 ASELS ASELSAN
        44 ASGYO ASCE GMYO
        45 ASTOR ASTOR ENERJI
        46 ASUZU ANADOLU ISUZU
        47 ATAGY ATA GMYO
        48 ATAKP ATAKEY PATATES
        49 ATATP ATP YAZILIM
        50 ATEKS AKIN TEKSTIL
        51 AVGYO AVRASYA GMYO
        52 AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING
        53 AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM
        54 AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR .
        55 AYCES ALTINYUNUS CESME
        56 AYDEM AYDEM ENERJI
        57 AYEN AYEN ENERJI
        58 AYES AYES CELIK HASIR VE CIT
        59 AYGAZ AYGAZ
        60 AZTEK AZTEK TEKNOLOJI
        61 BAGFS BAGFAS
        62 BAKAB BAK AMBALAJ
        63 BALAT BALATACILAR BALATACILIK
        64 BANVT BANVIT
        65 BARMA BAREM AMBALAJ
        66 BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO
        67 BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO
        68 BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI
        69 BERA BERA HOLDING
        70 BEYAZ BEYAZ FILO
        71 BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI
        72 BIENY BIEN YAPI URUNLERI
        73 BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS
        74 BIMAS BIM MAGAZALAR
        75 BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI
        76 BIZIM BIZIM MAGAZALARI
        77 BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT .
        78 BLCYT BILICI YATIRIM
        79 BMSCH BMS CELIK HASIR
        80 BMSTL BMS BIRLESIK METAL
        81 BNTAS BANTAS AMBALAJ
        82 BOBET BOGAZICI BETON SANAYI
        83 BORLS BORLEASE OTOMOTIV
        84 BOSSA BOSSA
        85 BRISA BRISA
        86 BRKSN BERKOSAN YALITIM
        87 BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM
        88 BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK
        89 BRSAN BORUSAN BORU SANAYI
        90 BRYAT BORUSAN YAT . PAZ .
        91 BSOKE BATISOKE CIMENTO
        92 BTCIM BATI CIMENTO
        93 BUCIM BURSA CIMENTO
        94 BURCE BURCELIK
        95 BURVA BURCELIK VANA
        96 BVSAN BULBULOGLU VINC
        97 BYDNR BAYDONER RESTORANLARI
        98 CANTE CAN2 TERMIK
        99 CCOLA COCA COLA ICECEK
        100 CELHA CELIK HALAT
        101 CEMAS CEMAS DOKUM
        102 CEMTS CEMTAS
        103 CEOEM CEO EVENT MEDYA
        104 CIMSA CIMSA
        105 CLEBI CELEBI
        106 CMBTN CIMBETON
        107 CMENT CIMENTAS
        108 CONSE CONSUS ENERJI
        109 COSMO COSMOS YAT . HOLDING
        110 CRDFA CREDITWEST FAKTORING
        111 CRFSA CARREFOURSA
        112 CUSAN CUHADAROGLU METAL
        113. CVKMD CVK MADEN
        114 CWENE CW ENERJI
        115 DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING
        116 DAGI DAGI GIYIM
        117 DAPGM DAP GAYRIMENKUL
        118 DARDL DARDANEL
        119 DENGE DENGE HOLDING
        120 DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING
        121 DERIM DERIMOD
        122 DESA DESA DERI
        123 DESPC DESPEC BILGISAYAR
        124 DEVA DEVA HOLDING
        125 DGATE DATAGATE BILGISAYAR
        126 DGGYO DOGUS GMYO
        127 DGNMO DOGANLAR MOBILYA
        128 DITAS DITAS DOGAN
        129 DMRGD DMR UNLU MAMULLER
        130 DMSAS DEMISAS DOKUM
        131 DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM
        132 DOAS DOGUS OTOMOTIV
        133 DOBUR DOGAN BURDA
        134 DOCO DO - CO
        135 DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI
        136 DOGUB DOGUSAN
        137 DOHOL DOGAN HOLDING
        138 DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK
        139 DURDO DURAN DOGAN BASIM
        140 DYOBY DYO BOYA
        141 DZGYO DENIZ GMYO
        142 EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK
        143 ECILC ECZACIBASI ILAC
        144 ECZYT ECZACIBASI YATIRIM
        145 EDATA E - DATA TEKNOLOJI
        146 EDIP EDIP GAYRIMENKUL
        147 EGEEN EGE ENDUSTRI
        148 EGEPO NASMED EGEPOL
        149 EGGUB EGE GUBRE
        150 EGPRO EGE PROFIL
        151 EGSER EGE SERAMIK
        152 EKGYO EMLAK KONUT GMYO
        153 EKSUN EKSUN GIDA
        154 ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA
        155 EMKEL EMEK ELEKTRIK
        156 ENERY ENERYA ENERJI
        157 ENJSA ENERJISA ENERJI
        158 ENKAI ENKA INSAAT
        159 ENSRI ENSARI DERI
        160 EPLAS EGEPLAST
        161 ERBOS ERBOSAN
        162 ERCB ERCIYAS CELIK BORU
        163 EREGL EREGLI DEMIR CELIK
        164 ERSU ERSU GIDA
        165 ESCAR ESCAR FILO
        166 ESCOM ESCORT TEKNOLOJI
        167 ESEN ESENBOGA ELEKTRIK
        168 ETILR ETILER GIDA
        169 EUHOL EURO YATIRIM HOLDING
        170 EUPWR EUROPOWER ENERJI
        171 EUREN EUROPEN ENDUSTRI
        172 EYGYO EYG GMYO
        173 FADE FADE GIDA
        174 FENER FENERBAHCE FUTBOL
        175 FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ .
        176 FMIZP F - M IZMIT PISTON
        177 FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI
        178 FORMT FORMET METAL VE CAM
        179 FORTE FORTE BILGI ILETISIM
        180 FRIGO FRIGO PAK GIDA
        181 FROTO FORD OTOSAN
        182 FZLGY FUZUL GMYO
        183 GARAN GARANTI BANKASI
        184 GARFA GARANTI FAKTORING
        185 GEDIK GEDIK Y. MEN . DEG .
        186 GEDZA GEDIZ AMBALAJ
        187 GENIL GEN ILAC
        188 GENTS GENTAS
        189 GEREL GERSAN ELEKTRIK
        190 GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI
        191 GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE
        192 GLBMD GLOBAL MEN . DEG .
        193 GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI
        194 GLRYH GULER YAT . HOLDING
        195 GLYHO GLOBAL YAT . HOLDING
        196 GMTAS GIMAT MAGAZACILIK
        197 GOKNR GOKNUR GIDA
        198 GOLTS GOLTAS CIMENTO
        199 GOODY GOOD - YEAR
        200 GOZDE GOZDE GIRISIM
        201 GRSEL GUR - SEL TURIZM TASIMACILIK
        202 GRTRK GRAINTURK TARIM
        203 GSDDE GSD DENIZCILIK
        204 GSDHO GSD HOLDING
        205 GSRAY GALATASARAY SPORTIF
        206 GUBRF GUBRE FABRIK .
        207 GWIND GALATA WIND ENERJI
        208 GZNMI GEZINOMI SEYAHAT
        209 HALKB T. HALK BANKASI
        210 HATEK HATAY TEKSTIL
        211 HATSN HATSAN GEMI
        212 HDFGS HEDEF GIRISIM
        213 HEDEF HEDEF HOLDING
        214 HEKTS HEKTAS
        215 HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL
        216 HLGYO HALK GMYO
        217 HTTBT HITIT BILGISAYAR
        218 HUBVC HUB GIRISIM
        219 HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI
        220 HURGZ HURRIYET GZT .
        221 ICBCT ICBC TURKEY BANK
        222 ICUGS ICU GIRISIM
        223 IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER
        224 IDGYO IDEALIST GMYO
        225 IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL .
        226 IHAAS IHLAS HABER AJANSI
        227 IHEVA IHLAS EV ALETLERI
        228 IHGZT IHLAS GAZETECILIK
        229 IHLAS IHLAS HOLDING
        230 IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
        231 IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING
        232 IMASM IMAS MAKINA
        233 INDES INDEKS BILGISAYAR
        234 INFO INFO YATIRIM
        235 INGRM INGRAM BILISIM
        236 INTEM INTEMA
        237 INVEO INVEO YATIRIM HOLDING
        238 INVES INVESTCO HOLDING
        239 IPEKE IPEK DOGAL ENERJI
        240 ISBIR ISBIR HOLDING
        241 ISCTR IS BANKASI ( C )
        242 ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK
        243 ISFIN IS FIN.KIR .
        244 ISGSY IS GIRISIM
        245 ISGYO IS GMYO
        246 ISKPL ISIK PLASTIK
        247 ISMEN IS Y. MEN . DEG .
        248 ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA
        249 IZENR IZDEMIR ENERJI
        250 IZFAS IZMIR FIRCA
        251 IZINV IZ YATIRIM HOLDING
        252 IZMDC IZMIR DEMIR CELIK
        253 JANTS JANTSA JANT SANAYI
        254 KAPLM KAPLAMIN
        255 KAREL KAREL ELEKTRONIK
        256 KARSN KARSAN OTOMOTIV
        257 KARTN KARTONSAN
        258 KARYE KARTAL YEN . ENERJI
        259 KATMR KATMERCILER EKIPMAN
        260 KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI
        261 KCAER KOCAER CELIK
        262 KCHOL KOC HOLDING
        263 KERVT KEREVITAS GIDA
        264 KFEIN KAFEIN YAZILIM
        265 KGYO KORAY GMYO
        266 KIMMR KIM MARKET - ERSAN ALISVERIS
        267 KLGYO KILER GMYO
        268 KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER
        269 KLMSN KLIMASAN KLIMA
        270 KLRHO KILER HOLDING
        271 KLSER KALESERAMIK
        272 KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA
        273 KMPUR KIMTEKS POLIURETAN
        274 KNFRT KONFRUT GIDA
        275 KONKA KONYA KAGIT
        276 KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI
        277 KONYA KONYA CIMENTO
        278 KOPOL KOZA POLYESTER
        279 KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL
        280 KOZAA KOZA MADENCILIK
        281 KOZAL KOZA ALTIN
        282 KRDMD KARDEMIR ( D )
        283 KRGYO KORFEZ GMYO
        284 KRONT KRON TEKNOLOJI
        285 KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ
        286 KRSTL KRISTAL KOLA
        287 KRTEK KARSU TEKSTIL
        288 KRVGD KERVAN GIDA
        289 KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM
        290 KTLEV KATILIMEVIM TAS . FIN .
        291 KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI
        292 KUTPO KUTAHYA PORSELEN
        293 KUYAS KUYAS YATIRIM
        294 KZBGY KIZILBUK GYO
        295 KZGYO KUZUGRUP GMYO
        296 LIDER LDR TURIZM
        297 LIDFA LIDER FAKTORING
        298 LINK LINK BILGISAYAR
        299 LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK
        300 LOGO LOGO YAZILIM
        301 LRSHO LORAS HOLDING
        302 LUKSK LUKS KADIFE
        303 MAALT MARMARIS ALTINYUNUS
        304 MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI
        305 MAGEN MARGUN ENERJI
        306 MAKIM MAKIM MAKINE
        307 MAKTK MAKINA TAKIM
        308 MANAS MANAS ENERJI YONETIMI
        309 MARKA MARKA YATIRIM HOLDING
        310 MARTI MARTI OTEL
        311 MAVI MAVI GIYIM
        312 MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME
        313 MEGAP MEGA POLIETILEN
        314 MEKAG MEKA BETON
        315 MEPET METRO PETROL VE TESISLERI
        316 MERCN MERCAN KIMYA
        317 MERIT MERIT TURIZM
        318 MERKO MERKO GIDA
        319 METRO METRO HOLDING
        320 METUR METEMTUR YATIRIM
        321 MGROS MIGROS TICARET
        322 MHRGY MHR GMYO
        323 MIATK MIA TEKNOLOJI
        324 MIPAZ MILPA
        325 MNDRS MENDERES TEKSTIL
        326 MNDTR MONDI TURKEY
        327 MOBTL MOBILTEL ILETISIM
        328 MPARK MLP SAGLIK
        329 MRGYO MARTI GMYO
        330 MRSHL MARSHALL
        331 MSGYO MISTRAL GMYO
        332 MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM
        333 MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING
        334 NATEN NATUREL ENERJI
        335 NETAS NETAS TELEKOM .
        336 NIBAS NIGBAS NIGDE BETON
        337 NTGAZ NATURELGAZ
        338 NTHOL NET HOLDING
        339 NUGYO NUROL GMYO
        340 NUHCM NUH CIMENTO
        341 OBASE OBASE BILGISAYAR
        342 ODAS ODAS ELEKTRIK
        343 OFSYM OFIS YEM GIDA
        344 ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER
        345 ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI
        346 ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK
        347 ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI
        348 OSMEN OSMANLI MENKUL
        349 OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT
        350 OTKAR OTOKAR
        351 OYAKC OYAK CIMENTO
        352 OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR
        353 OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL
        354 OZGYO OZDERICI GMYO
        355 OZKGY OZAK GMYO
        356 OZRDN OZERDEN AMBALAJ
        357 OZSUB OZSU BALIK
        358 PAGYO PANORA GMYO
        359 PAMEL PAMEL ELEKTRIK
        360 PAPIL PAPILON SAVUNMA
        361 PARSN PARSAN
        362 PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK
        363 PCILT PC ILETISIM MEDYA
        364 PEGYO PERA GMYO
        365 PEKGY PEKER GMYO
        366 PENGD PENGUEN GIDA
        367 PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM
        368 PETKM PETKIM
        369 PETUN PINAR ET VE UN
        370 PGSUS PEGASUS
        371 PINSU PINAR SU
        372 PKART PLASTIKKART
        373 PKENT PETROKENT TURIZM
        374 PLTUR PLATFORM TURIZM
        375 PNLSN PANELSAN CATI CEPHE
        376 PNSUT PINAR SUT
        377 POLHO POLISAN HOLDING
        378 POLTK POLITEKNIK METAL
        379 PRDGS PARDUS GIRISIM
        380 PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO
        381 PRKME PARK ELEK.MADENCILIK
        382 PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK
        383 PSDTC PERGAMON DIS TICARET
        384 PSGYO PASIFIK GMYO
        385 QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI
        386 RALYH RAL YATIRIM HOLDING
        387 RAYSG RAY SIGORTA
        388 REEDR REEDER TEKNOLOJI
        389 RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT
        390 RODRG RODRIGO TEKSTIL
        391 RTALB RTA LABORATUVARLARI
        392 RUBNS RUBENIS TEKSTIL
        393 RYGYO REYSAS GMYO
        394 RYSAS REYSAS LOJISTIK
        395 SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
        396 SAHOL SABANCI HOLDING
        397 SAMAT SARAY MATBAACILIK
        398 SANEL SANEL MUHENDISLIK
        399 SANFM SANIFOAM ENDUSTRI
        400 SANKO SANKO PAZARLAMA
        401 SARKY SARKUYSAN
        402 SASA SASA POLYESTER
        403 SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI
        404 SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA
        405 SEGYO SEKER GMYO
        406 SEKFK SEKER FIN . KIR .
        407 SEKUR SEKURO PLASTIK
        408 SELEC SELCUK ECZA DEPOSU
        409 SELGD SELCUK GIDA
        410 SELVA SELVA GIDA
        411 SEYKM SEYITLER KIMYA
        412 SILVR SILVERLINE ENDUSTRI
        413 SISE SISE CAM
        414 SKBNK SEKERBANK
        415 SKTAS SOKTAS
        416 SMART SMARTIKS YAZILIM
        417 SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK .
        418 SNGYO SINPAS GMYO
        419 SNICA SANICA ISI SANAYI
        420 SNPAM SONMEZ PAMUKLU
        421 SOKE SOKE DEGIRMENCILIK
        422 SOKM SOK MARKETLER TICARET
        423 SONME SONMEZ FILAMENT
        424 SRVGY SERVET GMYO
        425 SUMAS SUMAS SUNI TAHTA
        426 SUNTK SUN TEKSTIL
        427 SUWEN SUWEN TEKSTIL
        428 TABGD TAB GIDA
        429 TARKM TARKIM BITKI KORUMA
        430 TATEN TATLIPINAR ENERJI URETIM
        431 TATGD TAT GIDA
        432 TAVHL TAV HAVALIMANLARI
        433 TBORG T.TUBORG
        434 TCELL TURKCELL
        435 TDGYO TREND GMYO
        436 TEKTU TEK - ART TURIZM
        437 TERA TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER
        438 TETMT TETAMAT GIDA
        439 TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT
        440 TGSAS TGS DIS TICARET
        441 THYAO TURK HAVA YOLLARI
        442 TKFEN TEKFEN HOLDING
        443 TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET
        444 TLMAN TRABZON LIMAN
        445 TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK
        446 TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
        447 TNZTP TAPDI TINAZTEPE
        448 TOASO TOFAS OTO . FAB .
        449 TRCAS TURCAS PETROL
        450 TRGYO TORUNLAR GMYO
        451 TRILC TURK ILAC SERUM
        452 TSGYO TSKB GMYO
        453 TSKB T.S.K.B.
        454 TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF
        455 TTKOM TURK TELEKOM
        456 ITRAK TURK TRAKTOR
        457 TUCLK TUGCELIK
        458 TUKAS TUKAS
        459 TUPRS TUPRAS
        460 TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK
        461 TURGG TURKER PROJE GAYRIMENKUL
        462 TURSG TURKIYE SIGORTA
        463 UFUK UFUK YATIRIM
        464 ULAS ULASLAR TURIZM YAT .
        465 ULKER ULKER BISKUVI
        466 ULUFA ULUSAL FAKTORING
        467 ULUSE ULUSOY ELEKTRIK
        468 ULUUN ULUSOY UN SANAYI
        469 UNLU UNLU YATIRIM HOLDING
        470 USAK USAK SERAMIK
        471 UZERB UZERTAS BOYA
        472 VAKBN VAKIFLAR BANKASI
        473 VAKFN VAKIF FIN . KIR .
        474 VAKKO VAKKO TEKSTIL
        475 VANGD VANET GIDA
        476 VBTYZ VBT YAZILIM
        477 VERTU VERUSATURK GIRISIM
        478 VERUS VERUSA HOLDING
        479 VESBE VESTEL BEYAZ ESYA
        480 VESTL VESTEL
        481 VKGYO VAKIF GMYO
        482 VKING VIKING KAGIT
        483 VRGYO VERA KONSEPT GMYO
        484 YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT .
        485 YATAS YATAS
        486 YAYLA YAYLA EN . UR . TUR . VE INS
        487 YBTAS YIBITAS INSAAT MALZEME
        488 YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI
        489 YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
        490 YGGYO YENI GIMAT GMYO
        491 YGYO YESIL GMYO
        492 YKBNK YAPI VE KREDI BANK .
        493 YKSLN YUKSELEN CELIK
        494 YONGA YONGA MOBILYA
        495 YUNSA YUNSA
        496 YYAPI YESIL YAPI
        497 YYLGD YAYLA GIDA
        498 ZEDUR ZEDUR ENERJI
        499 ZOREN ZORLU ENERJI
        500 ZRGYO ZIRAAT GMYO
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!
        Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        Sadece hakem kazandı
        Sadece hakem kazandı
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Nisanur 2 yaşındaydı... Caniye 2 kez ağır müebbet!
        Nisanur 2 yaşındaydı... Caniye 2 kez ağır müebbet!
        Ünlü oyuncuların kızı vefat etti
        Ünlü oyuncuların kızı vefat etti
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Vakit kaybı
        Vakit kaybı
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Sırbistan'da seçim gerilimi! Devlet Seçim Komisyonu bastılar
        Sırbistan'da seçim gerilimi! Devlet Seçim Komisyonu bastılar
        G.Saray'dan penaltı itirazı!
        G.Saray'dan penaltı itirazı!
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        "Buruk gemiyi limana yanaştırdı"
        "Buruk gemiyi limana yanaştırdı"
        "Fred olmayınca beklenen oldu"
        "Fred olmayınca beklenen oldu"