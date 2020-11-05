Bitkiler, günümüzden yüzyıllar öncesinde de yine hastalıkları tedavi etme amacıyla tüketilirdi. Bitkilerden özellikle kışa aylarında bitki çayı demleyerek yararlanırız. Bitki çaylarının birçok rahatsızlıklara faydası vardır.

Bitki Çaylarının Faydaları Nelerdir?

Ada Çayı Ve Faydaları: Latince `iyileştirmek` anlamına gelir Yapraklarında bulunan doğal antibiyotik sayesinde bağışıklığı kuvvetlendiriyor.

• Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

• Beyin fonksiyonlarını geliştirir.

• Bronşit ve astım belirtilerini hafifletir.

• Karaciğeri temizler idrar yolu enfeksiyonunun tedavisine yardımcı olur.

• Aşırı terlemeyi azaltır.

• Stresi azaltır, sakinleştirir.

• Menopoz sonrası belirtileri hafifletir.

• Saçların beyazlamasını yavaşlatır.

• Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılır.

• Hafızayı güçlendirir, Alzheimer'a karşı yardımcı olarak kullanılır.

• Kan şekerini düşürür.

• Dişeti iltihaplanmasına karşı kullanılır, ağız yaralarının tedavisinde kullanılır.

• Sinirsel baş ağrısını hafifletir.

• Safra kesesini çalıştırır.

• Gargara suyu olarak kullanılır ve boğaz ağrısını alır.

Yeşil Çay Ve Faydaları:

• Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur.

• Antioksidan özelliği ile kanser gibi bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıklarından korur.

• Diş çürümelerini önler.

Rezene Çayının Faydaları:

• Emziren kadınlarda sütü artırır.

• Mide ve sindirim sistemiyle ilgili şikayetleri azaltır.

Melisa Çayının Faydaları:

• Sinirleri gevşetir, stresi azaltır.

• Mide ve sindirim sorunlarını yatıştırır.

Isırgan Çayının Yararları:

• Karaciğer ve böbreği temizler.

• Bağışıklık sistemini güçlendirir.

• İdrar söktürür.

• Selüliti azaltır.

Biberiye Çayının Yararları:

• En çok hazımsızlık ve kabızlık gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarında kullanılan biberiye çayı; hafızayı güçlendirir, konsantrasyonu arttırır, toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, kan dolaşımını arttırır, beyin ve kalp gibi hayati organlara daha fazla oksijen taşınmasını sağlar, baş ağrısı ve migren ağrılarını hafifletir, stresi azaltmaya yardımcı olur.

Papatya Çayının Faydaları:



• Uyku bozuklukları tedavisinde kullanılır.

• Romatizmal rahatsızlıklar için kullanılır.

• Deri döküntüsüne yol açan cilt hastalıklarının belirtilerini hafifletir.

• Gastrit ve ülseratif kolit tedavisinde etkilidir.

• Sabah bulantılarını hafifletir.

• Alerji belirtilerini azaltır.

• Stresi azaltır mide kasılmalarını engeller, kaygıyı azaltır ve genel bir rahatlama sağlar.

• Bağırsak sorunlarını giderir, bağırsak iltihaplanması tedavisinde yardımcı olarak kullanılır.

• Kasları gevşetir, krampları azaltır.

• Diş eti hastalıklarını önler.

• Sakinleştirir.

• Karaciğeri çalıştırır.

• Adet dönemi kasılmalarını hafifletir.

• Bağışıklık sistemini güçlendirir.

• Apse tedavisinde gargara suyu olarak kullanılır.

• Omega 3 açısından zengin olduğundan; kötü kolesterolü düşürücü etkisi vardır.

Kuşburnu Çayının Faydaları:

• Kan basıncını düzenler,

• Romatizma ağrılarını hafifletir,

• Kanserli hücrelerin yayılmasını yavaşlatır,

• Kötü kolesterolü düşürür,

• Şeker hastalığına karşı koruma sağlar,

• Yüksek miktarda C vitamini içerir, bağışıklık sistemini güçlendirir, soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır.

• Cilde doğal parlaklık verir.

• Doğal bir antioksidandır,

• İdrar yolu hastalıklarına karşı koruyucudur, idrar söktürücü olarak kullanılır.

Mısır Püskülü Çayının Faydaları: Amerikan yerlileri tarafından çeşitli enfeksiyonlara karşı kullanılan mısır püskülü; Çin'de ise diyabete karşı geleneksel olarak tüketilen bitkisel ürünler arasında yer almaktadır.

• Diyabet hastalarında kronik yorgunluğa iyi gelir.

• Etkili bir idrar söktürücüdür, mesane enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olur,

• Prostat iltihabına iyi gelir, idrar yolu enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır,

• Böbrek taşlarına karşı geleneksel olarak kullanılmaktadır.

• Kalp sağlığını korur.

• Yüksek tansiyonu düşürür.

Isırgan Otu Çayının Yararları:

• İdrar söktürücüdür.

• Yüksek miktarda demir içerir.

• Anemi tedavisinde yardımcı olarak kullanılır.

• Sindirim sistemini ve diğer organları temizler.

• Artrit semptomlarını hafifletir.



• İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

• Karaciğeri ve böbrekleri temizler.

• Öksürüğe iyi gelir.

• Bağışıklık sistemini güçlendirir.

• Soğuk algınlığına iyi gelir. Saman nezlesinin tedavisinde kullanılır.

• Sindirimi düzenler

Hibiskus Çayının Faydaları: Kafeinsiz olan ve yüksek C vitamini içeren hibiskus çayı;

• Bağışıklık sistemini güçlendirir

• Tansiyonu düşürür, tip 2 diyabette yüksek kan basıncını düşürmek için kullanılır.

• Antioksidan özelliği vardır.

• Kolesterolü düşürür.

• Mide kanserine karşı koruma sağlar.

• Şişliği alır, sindirim sistemini çalıştırır.

• Kalp ve karaciğer hastalıklarına karşı kullanılmaktadır.

• Kilo vermeye yardımcıdır.

Melisa Çayının Faydaları: Nane familyasından olan melisa bitkisinden hazırlanan çay;

• Uyku sorunlarına iyi gelir.

• Sinirleri yatıştırır, stresi azaltır.

• Mide rahatsızlıklarını azaltır.

• Sindirim sorunlarına iyi gelmektedir. Gaz giderir.

• Ateş düşürür ve ter atılmasını sağlar.

Kekik Çayının Yararları: Yaklaşık 350 farklı türü bulunan kekiğin çayının;

• Antioksidan etkisi vardır.

• Öksürüğü keser.

• Hazımsızlığı giderir.

• Vücut için gerekli mineralleri içerir.

• Boğaz ağrısını alır.

• Ağız içi yaraları geçirir ve dişeti hastalıklarına iyi gelir. Antiseptiktir. Gargara suyu olarak kullanılır.

• Soğuk algınlığına iyi gelir.

• Şişkinliği ve gazı alır.

• Stresi azaltır ve iyi hissettirir.

• Romatizma ağrılarını hafifletir.

• Baş ağrısını geçirir.

Sarımsak Çayının Faydaları: Bildiğiniz üzere sarımsak her derde deva ve antibiyotik etkisi olan bir gıdadır. Sarımsak çayının faydaları ise;

• Yüksek tansiyon yani kan basıncını düşürür.

• Oldukça önemli bir antibiyotiktir. Vücudu hastalıklara karşı korur, mikroplarla savaşır.

• Çok eski yıllardan beri tüberküloz hastalığını tedavi etmek için kullanılmıştır.

• Pek çok zararlı bakteri, virüs ve mantarın büyümesini engeller.

• Sarımsağın içindeki; allicin maddesi antifungal özellik kazanmasına sebep olmuştur, kanseri önlemeye yardım eder. Özellikle prostat kanseri, mesane kanseri, mide kanseri, kolon kanseri ve göğüs kanseri gibi kanser türlerini

• engellemeye yardım eder.

• Bağışıklık sistemini güçlendirerek; grip ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına karşı koruma sağlar.

• Kan şekerini düzenler.

• Sivilce ve akne oluşumunu önler.

• Damar sertleşmesine iyi gelir.

• Gıda zehirlenmesini önler.

• Yaraların çabuk kapanmasına yardım eder.

• Saç dökülmesini önler.

• Bronşite iyi gelir.

• Güzel bir cilde kavuşmanıza yardım eder.

• Zayıflamak ya da kilo almamak için de kullanılabilir.

• Bağırsak parazitlerini ve bağırsak solucanlarını düşürmeye yardım eder.

Maydanoz Çayının Faydaları:

• Maydanoz çayı demir eksikliğine.

• Gribal enfeksiyonlara, nezleye ve adet sancılarına iyi gelir.

• İdrar yollarının temizlenmesinde büyük yarar sağlayan bir bitki çayıdır.

Ihlamur Çayının Faydaları: Yapılan araştırmalara göre en sevilen ve en çok tüketilen bitki çayı ıhlamurdur.

• Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

• Ateş düşürmeye, gribe, nezleye, öksürüğe, migren ve sinüzite iyi gelir.

• Kaygı ve strese karşı sakinleştiricidir.

• İshale iyi gelir.

• Karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.

• Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yarar sağlar.

Beyaz Çayın Faydaları: Son yılların en çok tüketilen ve ünlenen bitki çayı beyaz çay;

• Kilo problemlerinde tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırır.

• Cildin yaşlanmasını geciktirir ve tahribatını önler. Sivilce ve iltihap problemlerine olumlu etkiler sağlar.

• Hafızayı kuvvetlendirir.

• Saç dökülmesine karşı da etkilidir.

Lavanta Çayının Faydaları:

• Lavanta çayı uykusuzluğa.

• Ateş düşürmeye.

• Migren ağrılarına.

• Bağışıklık sisteminin güçlenmesine.

• Ağız kokusunu gidermeye yarar.

• Depresyon dönemlerinde; ruhsal açıdan insana iyi geldiği de söylenmektedir.

Nane Çayının Yararları: Nane insan vücudunda önemli etkiler yaratan bitkilerden biridir. Nane çayı tüketildiğinde;

• Antioksidan etkisi görmektedir.

• Vücudu rahatlatır.

• Zararlı bakterileri atmaya yardımcıdır.

• Boğaz kuruluğuna, nefes açmaya faydalıdır.

• Vücudun dinç olmasına katkı sağlar.

Chai Çayının Faydaları:



• Chai çayı, özellikle kansere karşı savaşır.

• Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren birçok antioksidan ve fitokimyasal içeriyor.

• İçeriğinde bulunan tarçın ve zencefil özütleri sayesinde soğuk kış günleri için iyi bir grip savardır.

• Özellikle adet dönemlerindeki kadınlarda oluşan; tatlı ataklarını önlemede ve adet sancılarını dindirmede rol oynuyor.

• Sindirim ve pankreatik enzimleri uyarıcı etkisiyle kan şekerini düzenlemenin yanı sıra doygunluk hissi vererek metabolizmanın daha hızlı çalışmasına da yardımcı oluyor.