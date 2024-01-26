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        Bitlis'te kar etkili oluyor

        Bitlis'te etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 22:59 Güncelleme: 26.01.2024 - 23:10
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        Bitlis'te kar etkili oluyor
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        Bitlis'te etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kentte sabah başlayan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan kentte, araçlar trafikte kontrollü ilerleyebildi.

        Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kentin belirli noktalarında uygulama yaparak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Bitlis Belediyesi, şehri etkisi altına alan kar nedeniyle ana yollarda ve ara sokaklarda kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışması yürüttü.

        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Ekiplerimiz yoğun şekilde devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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