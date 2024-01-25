"Maziden Atiye Ahlat" programıyla 80 öğrenciye Ahlat'ın tarihi mekanları gezdirildi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilerin çok yönlü desteklenmesi amacıyla düzenlenen "Maziden Atiye Ahlat" programı kapsamında farklı illerden koordinatör öğretmenler eşliğinde Bitlis'e gelen öğrenciler, Ahlat'taki tarihi yapılar ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.

Bitlis, Siirt, Van, Hakkari, Ağrı, Iğdır, Muş, Batman, Erzurum ve Bingöl'den koordinatör öğretmenleriyle programa katılan 80 öğrenci, Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı.

Etkinlik kapsamında Van'daki Muradiye Şelalesi'ni ziyaret eden öğrenciler, daha sonra Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı, Abdurrahman Gazi Türbesi, Meydan Camisi, Emir Bayındır Köprüsü, Harabeşehir ve Ahlat Müzesi'ni gezdi, eserleri inceledi.

Van Gölü'nde tekne turuna katılan öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen salon oyunlarıyla eğlenceli vakit geçirdi.

Bitlis'e gelen MEB Bakan Müşaviri Süleyman Can, gazetecilere, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Maziden Atiye Ahlat" programı kapsamında çevre il ve ilçelerdeki öğrencileri Ahlat'a getirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin, ilçedeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir edildiğini belirten Can, şunları kaydetti:

"Bu bir haftalık program. Çocuklar dönüşümlü olarak buraya geliyor. Burada sosyal ve sportif faaliyetler yapılıyor. Ahlat ve çevresindeki tarihi kültürel yerleri öğrencilerimizle tanıyoruz. Bölgenin gastronomisini öğreniyoruz, burayla alakalı bilgiler ediniyoruz. Bakanlık olarak amacımız, çocuklarımızın Ahlat'ı iyi tanımaları, mazi ve ati arasındaki bağlantıyı kurmaları."

Gençlerin Ahlat Bilim ve Sanat Merkezi, Bitlis'teki kayak merkezi ve kamp alanındaki etkinliklere de katılacağını anlatan Can, "Bu grubun ardından yine Bitlis, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Kars ve Ardahan'dan öğrencilerimiz gelecek. Bundan sonraki süreçte kız öğrencilerimiz için de gezi planlıyoruz. Yaz döneminde de bu etkinliği yaparak öğrencilerimize buraları tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

Öğrencileriyle gelen Iğdır Aralık Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet İnci ise Ahlat'ın tarihini ve kültürel yapısını öğrendiklerini, öğrencilere tanıttıklarını dile getirdi.

Program kapsamında konferans ve söyleşilerin yapıldığını aktaran İnci, "Ahlat'ın tarihini öğrenmek için bugün Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndayız. Muradiye Şelalesi'ni gezdik, yüzme etkinliği yaptık. Kayağa da gideceğiz. Gezimiz çok verimli geçiyor." dedi.

Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Ahmet Yusuf Çomaklı da çok güzel etkinliklerin yer aldığına işaret ederek, "Ahlat'ın kültürü ve tarihini elimizden geldiği kadar öğrenmeye, bilinçlenmeye çalışıyoruz. Bu projeyle bizi bir araya getiren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Milli Eğitim Bakanı'mıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hakkari TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mikail Kaval, tarihi bilgiler öğrendiklerini, Türkiye'nin güzelliklerini görme fırsatı bulduklarını kaydetti.