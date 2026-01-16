Bitlis'te kar ve soğuk havada besicilerin zorlu mesaisi sürüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde besiciler, çetin kış şartları ve dondurucu soğukta da hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.



Kentte aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı, kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü, ev ve ahırların karla kaplandığı Çanakdüzü köyünde besiciler, hayvanlarını ezdikleri kar örtüsünün üzerinde besliyor.



Besicilerden Maşallah Demir, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını söyledi.



Kış mevsiminde zor şartlarda çalıştıklarını anlatan Demir, "Geçim kaynağımız besicilik. İşimizi seviyoruz, kendi yurdumuzda ve kendi köyümüzde bu mesleği sürdürüyoruz. Çevre köylerdeki gençler büyük şehirlere veya batı illerine göç ediyor ama biz köyümüzde hayatımızı sürdürüyoruz. Burada olmak, işlerimizi yapmak ve faydalı olmak daha güzel." diye konuştu.



Besicilerden Kemal Tümer ise "Burada kış şartları her ne kadar da zor olsa biz işimizi yapmak zorundayız. Gördüğünüz gibi taşlardan yapılmış ağıllarda hayvanlarımızı barındırıyoruz. Dışarıda bir metre kar var, hayvanlarımızı ezdiğimiz kar örtüsünün üzerinde besliyoruz. Günde üç kez yem verme saatimiz var." dedi.

