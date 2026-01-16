Habertürk
Habertürk
        Bitlis'teki köy yollarında karla mücadele sürüyor

        Bitlis'teki köy yollarında karla mücadele sürüyor

        Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 17:59 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:59
        Bitlis'teki köy yollarında karla mücadele sürüyor
        Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        İl Özel İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yağışların etkisini artırdığı bölgelerde karla mücadele devam ediyor.

        İl genelinde kapanan köy ve mezra yolları, iş makineleri ve deneyimli ekiplerin çabalarıyla yeniden ulaşıma açılıyor.

        Kar kalınlığının metreleri bulduğu zorlu coğrafyara zor şartlarda çalışan ekipler, vatandaşın kesintisiz ulaşımı için çaba gösteriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

