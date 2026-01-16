Bitlis'teki köy yollarında karla mücadele sürüyor
Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
İl Özel İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yağışların etkisini artırdığı bölgelerde karla mücadele devam ediyor.
İl genelinde kapanan köy ve mezra yolları, iş makineleri ve deneyimli ekiplerin çabalarıyla yeniden ulaşıma açılıyor.
Kar kalınlığının metreleri bulduğu zorlu coğrafyara zor şartlarda çalışan ekipler, vatandaşın kesintisiz ulaşımı için çaba gösteriyor.
