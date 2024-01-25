Tatvan'da açılan semt pazarı ilgi görüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde her perşembe günü kurulan semt pazarı ilgi görüyor.

Aydınlar, Sosyal, Fatih, Dumlupınar ve İstasyon mahalleleri arasındaki belediyeye ait bir dönümlük alana perşembe günleri pazar kuruluyor.

Tatvan Belediyesi tarafından ayrılan alana tezgahlarını kuran esnaf, ürünlerini satışa sunuyor.

Pazarcılardan Erhan Balakan, vatandaşların semt pazarına ilgi gösterdiğini belirterek, yoğun talepten dolayı pazarın haftada 3 güne çıkarılmasını istedi.

Vatandaşlardan Tayibe Kutlu ise fiyatların uygun olmasından dolayı perşembe pazarını tercih ettiklerini belirtti.

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