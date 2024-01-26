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        Tatvan'da karla mücadele sürüyor

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:48 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:11
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        Tatvan'da karla mücadele sürüyor
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sürüyor.

        İlçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Belediye ekipleri, vatandaşların ve sürücülerin sorun yaşamaması için ilçe merkezinde çalışma başlattı.

        38 iş makinesi ve 70 personelle sürdürülen çalışmalarda mahalle yolları açıldı, kaldırımlar kardan temizledi.

        Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ekiplerin ilçe genelinde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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