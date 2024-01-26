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        Bitlis'te jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde jandarma ekiplerince, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 19:21 Güncelleme: 26.01.2024 - 19:21
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        Bitlis'te jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde jandarma ekiplerince, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, soğuk ve kardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma yürüttü.

        Ekipler, yaban hayvanları için yaşam alanlarına yem bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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