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        Bitlis'te Mülkiye Başmüfettişi Karaömeroğlu ve orman yangını şehitleri için mevlit okutuldu

        Trafik kazası sonucu vefat eden Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu ve orman yangınına müdahale ederken şehit olan orman çalışanları ve AKUT gönüllüleri için Bitlis'te mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 15:31 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:31
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        Bitlis'te Mülkiye Başmüfettişi Karaömeroğlu ve orman yangını şehitleri için mevlit okutuldu
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        Trafik kazası sonucu vefat eden Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu ve orman yangınına müdahale ederken şehit olan orman çalışanları ve AKUT gönüllüleri için Bitlis'te mevlit okutuldu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, Sivas'ın Kangal ilçesinde 16 Temmuz'da meydana gelen trafik kazası sonucu yaşamını yitiren eski Bitlis Valisi ve Mülkiye Başmüfettişi Karaömeroğlu ile orman yangınına müdahale ederken şehit olan orman çalışanları ve AKUT gönüllüleri için mevlit programı düzenlendi.

        Ersan Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programda mevlit okundu, hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Programa, Vali Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Doğanay Gözüm, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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