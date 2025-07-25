Bitlis'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 13 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bitlis-Tatvan kara yolunda, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 07 GR 981 plakalı otomobil ile 34 ND 7937 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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