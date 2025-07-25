Bitlis'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 13 kişi yaralandı
Bitlis'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7'si çocuk 13 kişi yaralandı.
Bitlis'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7'si çocuk 13 kişi yaralandı.
Bitlis-Tatvan kara yolunda, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 07 GR 981 plakalı otomobil ile 34 ND 7937 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7'si çocuk 13 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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