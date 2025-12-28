Habertürk
        Ahlat kar yağışıyla beyaza büründü

        Ahlat kar yağışıyla beyaza büründü

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar etkili oldu.

        Giriş: 28.12.2025 - 12:10 Güncelleme: 28.12.2025 - 12:10
        Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla ilçe merkezi beyaza büründü.

        Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        Belediye ekipleri, yolların kapanmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

