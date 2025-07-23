Vali Karakaya, Bitlis'te kültürel mirasların değerlendirilmesine yönelik toplantıya katıldı

Toplantıya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydaoğdu, Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Üner ile DAKA Bitlis Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Nurettin Polat katıldı.

Daha sonra yapılan değerlendirme toplantısında kentteki kültürel mirasların durumu değerlendirildi.

Restorasyon çalışmalarının hızla tamamlanarak vatandaşların ziyaretine açılmasını önemsediklerini belirten Karakaya, "Tarihi ve kültürel miraslarımızın korunması, onları geleceğe taşıyarak yaşatırken aynı zamanda ekonomiye ve turizme kazandıracağız." dedi.

Tarihi mekanın kültürel ve turistik amaçlarla değerlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Karakaya, ardından Bitlis Kalesi'nde sürdürülen arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarını inceledi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmeye göre, Vali Karakaya, toplantı öncesi restorasyonu tamamlanan tarihi Hazo Hanı'nda incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.