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        Vali Karakaya, Bitlis'te kültürel mirasların değerlendirilmesine yönelik toplantıya katıldı

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kentteki kültürel mirasların korunması, değerlendirilmesi ve fonksiyon kazandırılması amacıyla düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 21:57 Güncelleme: 23.07.2025 - 22:06
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        Vali Karakaya, Bitlis'te kültürel mirasların değerlendirilmesine yönelik toplantıya katıldı
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        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kentteki kültürel mirasların korunması, değerlendirilmesi ve fonksiyon kazandırılması amacıyla düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmeye göre, Vali Karakaya, toplantı öncesi restorasyonu tamamlanan tarihi Hazo Hanı'nda incelemelerde bulundu.

        Tarihi mekanın kültürel ve turistik amaçlarla değerlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Karakaya, ardından Bitlis Kalesi'nde sürdürülen arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarını inceledi.

        Restorasyon çalışmalarının hızla tamamlanarak vatandaşların ziyaretine açılmasını önemsediklerini belirten Karakaya, "Tarihi ve kültürel miraslarımızın korunması, onları geleceğe taşıyarak yaşatırken aynı zamanda ekonomiye ve turizme kazandıracağız." dedi.

        Daha sonra yapılan değerlendirme toplantısında kentteki kültürel mirasların durumu değerlendirildi.

        Toplantıya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydaoğdu, Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Üner ile DAKA Bitlis Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Nurettin Polat katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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