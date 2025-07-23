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        Hizan'da doğal gaz alt yapı çalışmaları başlatıldı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 15:23 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:23
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        Hizan'da doğal gaz alt yapı çalışmaları başlatıldı
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        Bitlis'in Hizan ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmaları başlatıldı.

        Hizan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede doğal gaz hatlarının çekilmesi için kazı çalışmaları yapılıyor.

        AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu'nun destekleriyle yapılan çalışmayla ilçede doğal gaz hizmetinin kısa sürede vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor.

        Çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Yahya Şam, ilçeyi daha yaşanabilir hale geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

        Şam, "Doğal gaz, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak en önemli projelerimizden biridir. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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