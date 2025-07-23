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        Güroymak Belediyesi 6 araçla filosunu güçlendirdi

        Bitlis Güroymak Belediyesi, çevre temizliği, altyapı ve ulaşım hizmetlerinde kullanılacak 6 yeni aracı filosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 16:39 Güncelleme: 23.07.2025 - 16:48
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        Güroymak Belediyesi 6 araçla filosunu güçlendirdi
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        Bitlis Güroymak Belediyesi, çevre temizliği, altyapı ve ulaşım hizmetlerinde kullanılacak 6 yeni aracı filosuna kattı.

        Nihat Kızılçam Garaj Amirliği önünde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Eşref Mutlu, hizmet kalitesini artırmak ve ilçeye daha etkin hizmet sunmak amacıyla araç filolarını sürekli güçlendirdiklerini söyledi.

        Vatandaşlara daha hızlı, verimli ve kaliteli hizmet ulaştırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Mutlu, yeni araçların ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

        Araçların belediyenin çevre temizliği, altyapı ve ulaşım hizmetlerinde kullanılacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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