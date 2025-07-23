Güroymak Belediyesi 6 araçla filosunu güçlendirdi

Vatandaşlara daha hızlı, verimli ve kaliteli hizmet ulaştırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Mutlu, yeni araçların ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Nihat Kızılçam Garaj Amirliği önünde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Eşref Mutlu, hizmet kalitesini artırmak ve ilçeye daha etkin hizmet sunmak amacıyla araç filolarını sürekli güçlendirdiklerini söyledi.

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