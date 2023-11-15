Bloomberg: Pentagon, İsrail'e askeri yardımı sessizce artırdı

Habere göre İsrail'in, ABD ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Hamas'la savaşında ihtiyaç duyduğu silahlar, Ekim ayı sonlarında Pentagon'da "İsrail Kıdemli Lideri Talepleri" başlıklı belgede sıralanıyor.

Bloomberg News tarafından incelenen belgeye göre silahlar halihazırda gönderiliyor veya Savunma Bakanlığı bunları ABD ve Avrupa'daki stoklardan temin etmeye çalışıyor. Örneğin Ekim sonu itibarıyla 36 bin mermilik 30 mm top mühimmatının tamamı gönderildi. Talep edilen M141 bunker buster (sığınak avcısı) bombasından 1800 adet ve en az 3500 gece görüş cihazı da İsrail'e teslim edildi. Apache savaş gemisi filosu için daha fazla lazer güdümlü füze de İsrail'e verildi.

"NEREDEYSE HER GÜN ULAŞIYOR"

Bir Pentagon sözcüsü konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti ancak Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "İsrail'in kendisini savunacak araçlara sahip olmasını sağlamak için iç stoklardan ve diğer çeşitli yollardan yararlandığını" söyledi. Açıklamaya göre, bu güvenlik yardımı neredeyse her gün ulaşmaya devam ediyor.

Top mermisi ve diğer mühimmatın sağlanması sivil toplum kuruluşlarının eleştirilerine yol açtı. 30'dan fazla yardım kuruluşu Pazartesi günü Savunma Bakanı Lloyd Austin'e mektup yazarak ABD'yi özellikle 155 mm'lik mermileri göndermemeye çağırdı. Örgütler, "Dünyanın en yoğun nüfuslu yerlerinden biri olan Gazze'de 155 mm'lik top mermileri doğası gereği ayrım gözetmiyor" denildi.

Habere göre İsrail ayrıca 57 binden fazla 155 mm Yüksek Patlayıcı top mermisi ve 20 bin M4A1 tüfek, 5 bin kadar PVS-14 gece görüş cihazı, ABD Merkez Komutanlığı'nın tedarik ettiği 3.000 M141 el tipi sığınak imha mühimmatı, 400 120 mm'lik havan ve 75 adet havan topu talep etti.