BM'de Kıbrıs gündemi

BM Guterres, New York'ta düzenlenen ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'yi temsil ettiği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve İngiltere’yi temsilen Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty’nin bulunduğu Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Gayriresmi Toplantı'nın ardından basına açıklamada bulundu.

"GÖRÜŞMELER YAPICI GEÇTİ"

Görevinin başından bu yana Kıbrıslıların güvenliği ve refahına bağlılığını sürdürdüğünü dile getiren Guterres, bugün gerçekleştirilen görüşmelerin "yapıcı geçtiğini" aktardı.

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Guterres, mart ayında anlaşılan altı girişim konusunda kaydedilen ilerlemenin ele alındığını ve gençlik girişimleri için teknik komite kurulması, çevre ve iklim değişikliğiyle ilgili girişimler, mezarlık restorasyonları ve madenlerle ilgili anlaşmaların hayata geçirildiğini söyledi.

Dört yeni geçiş noktası açılması ve tampon bölgede güneş enerjisi kullanımı konusundaki görüşmelerin sürdüğüne işaret eden Guterres, “Tüm Kıbrıslıların yararı için bu girişimlerin tamamının mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi kritik önem taşımaktadır." dedi.

AA muhabirinin yeni geçiş noktalarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Guterres, bu konuda ilerleme kaydedildiğini ve bir anlaşmaya varıldığını, ancak yeni geçiş noktalarının henüz açılmadığını ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Gayrıresmi Toplantısı vesilesiyle BM Genel Merkezinde resmi akşam yemeği düzenledi. Yemeğe, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum Lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Kuzey Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty katıldı. ( Lokman Vural Elibol - Anadolu Ajansı ) "ELE ALINMASI GEREKEN BİR GÜZERGAH SORUNU VAR" Guterres, "Hala gelecekteki tartışmalarda ele alınması gereken bir güzergah sorunu var." diye konuştu. Kıbrıs sorununa çözüm konusunda taraflar arasında çok farklı görüşler olduğunu vurgulayan Guterres, şöyle devam etti: "Güven inşa etmek adına adım adım ilerliyoruz ve Kıbrıs halkının yararına somut işler yapmak için gerekli koşulları oluşturduğumuzu ve bu sürecin devam etmesi gerektiği konusunda tam bir fikir birliği içinde olduğumuzu düşünüyorum."

REKLAM Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Gayrıresmi Toplantısı vesilesiyle BM Genel Merkezinde resmi akşam yemeği düzenledi. Yemeğe, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum Lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Kuzey Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty katıldı. ( Lokman Vural Elibol - Anadolu Ajansı ) KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: EŞİT STATÜ TEYİT EDİLMEDİKÇE MÜZAKERELERE BAŞLAMAYACAĞIZ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmedikçe, resmi çözüm müzakerelerine tekrar başlamayacağız." dedi. Tatar, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde yapılan Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Gayriresmi Toplantı'nın ardından basının sorularını yanıtladı. New York’a, Cenevre’de mart ayında yapılan gayriresmi toplantıda yaşanan belirsizliğe rağmen başlatılan girişimlerde ilerleme sağlamak amacıyla, olumlu, yapıcı ve geleceğe dönük bir gündemle geldiğini ifade eden Tatar, "Cenevre sonrasında adada yaşanan talihsiz olaylar dizisi nedeniyle derin hayal kırıklığımı ifade ettim. Bu gelişmeler, özellikle Rum liderliğinin tutumu, Kıbrıs Türk halkı üzerinde baskı ve tehdit hissini artırmakta, endişe yaratmaktadır. Pek çok Kıbrıslı Türk, Güney Kıbrıs’a geçmeleri ya da yurt dışına seyahat etmeleri halinde gözaltına alınma veya tutuklanma korkusu yaşamaktadır." diye konuştu.