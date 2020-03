HABERTURK.COM

Alman otomobil üreticisi BMW’nin kompakt segmentteki yeni temsilcisi 2 Serisi Gran Coupé'in Türkiye'ye geliş tarihi ve fiyatı belli oldu. Markanın Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv'den yapılan açıklamada, otomobilin yollara çıkış tarihinin 14 Mart olduğu kaydedilirken, fiyatının ise 295 bin 500 TL’den başlayacağı bildirildi.

1 Serisi ile aynı önden çekişli platformu paylaşan 2 Serisi Gran Coupé’de, 1.5 litre hacminde 3 silindirli dizel ve benzinli motor seçenekleri yer alıyor.

Dizel güç seçeneği 116 bg güç ve 270 Nm tork üretirken, benzinli ünitenin ise 140 bg güç ve 220 Nm sunduğu bildirildi. Tüm motor seçeneklerinde 7 ileri çift kavramalı Steptronic şanzıman standart olarak sunulacağı bilgisi verildi.

2 Serisi Gran Coupé'in Türkiye’de ilk etapta First Edition Sport Line, First Edition Luxury Line ve First Edition M Sport tasarım seçenekleri olmak üzere, ayrıca opsiyonel olarak tercih edilebilen Executive donanım paketiyle satışa sunulacağı belirtildi.