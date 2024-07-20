Bodrum'da işletme ve marina arasındaki alan halk plajı oldu

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bodrum'da Yalıkavak Marina ve bir işletme arasındaki küçük ama anlamlı alan halk plajı haline getirildi.

ŞEZLONG VE ŞEMSİYELER YERLEŞTİRİLDİ Bodrum Kaymakamlığı ve Milli Emlak Müdürlüğü tarafından halk plajı olarak düzenlenen yaklaşık 400 metrekarelik alana Bodrum Belediyesince vatandaşların kullanımı için şezlong ve şemsiyeler yerleştirildi.