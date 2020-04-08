Bolonez sos nasıl yapılır? İyi bir makarna Bolonez sosla mükemmel uyumu yakalar ancak. Orijinal tarifinde belli bir miktar şarapla yapılır ancak bizim ülkemizde şarap kullanılmayan versiyonu daha sık yapılıyor. Bir dilim ekmekle beraber bile keyifle yiyebilirsiniz.

Bolonez Sos Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy kuru soğan

1 adet havuç

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kekik

150 gram dana kıyma

1 adet defne yaprağı

2 adet büyük boy domates

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Bolonez Sos Yapımı: