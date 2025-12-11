Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.252,55 %0,52
        DOLAR 42,6151 %0,02
        EURO 49,9906 %0,25
        GRAM ALTIN 5.780,72 %-0,22
        FAİZ 38,24 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 85,08 %0,53
        BITCOIN 90.329,00 %-2,24
        GBP/TRY 57,0071 %-0,04
        EUR/USD 1,1704 %0,08
        BRENT 61,30 %-1,46
        ÇEYREK ALTIN 9.451,48 %-0,22
        Haberler Ekonomi Girişimcilik Bolt Insight'a 7 milyon sterlin yatırım - Girişimcilik Haberleri

        Bolt Insight'a 7 milyon sterlin yatırım

        Girişim sermayesi fonu 212'nin katıldığı, İngiltere merkezli Pembroke VCT'nin liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda; yapay zekâ destekli pazar araştırma platformu Bolt Insight 7 milyon sterlin yatırım aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 12:52 Güncelleme: 11.12.2025 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolt Insight'a 7 milyon sterlin yatırım
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk girişimciler tarafından hayata geçirilen, İngiltere merkezli yapay zekâ destekli pazar araştırma şirketi Bolt Insight, 212’nin katıldığı, İngiltere merkezli Pembroke VCT’nin liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda 7 milyon sterlin yatırım aldı. Yatırım turuna 212 ve Pembroke VCT’nin yanı sıra Active Partners, Velocity ve TIBAS Ventures da katıldı.

        Yapılan açıklamaya göre Bolt Insight aldığı yatırımla; yapay zekâ destekli platformu BoltChatAI’i global ölçekte büyütmeyi, yapay zekâ Destekli içgörü asistanını geliştirmeyi hedefliyor. Şirket, yapay zekâ ile insan araştırmacıları birleştiren amiral gemisi ürünü sayesinde, markaların çoklu pazarlarda hızlı, derin ve güvenilir kalitatif içgörüler elde etmesini sağlayarak iş sorularına anında yanıt almayı mümkün kılıyor.

        REKLAM

        Yapay zekâ destekli platformu ile markaların dünya genelindeki tüketicilerle etkileşim kurmasını sağlayan Bolt Insight, 90 pazarda 5 milyondan fazla tüketiciyle görüştü. Unilever, Danone ve Reckitt gibi dünyanın en büyük 15 tüketici ürünleri şirketinden 11’i tarafından güvenle kullanılan Bolt Insight, bugüne kadar 20’den fazla ülkede 150’den fazla marka ile çalışarak yüzde 90 müşteri yenileme oranı elde etti.

        212 Kurucu Ortağı Ali Karabey, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bolt Insight, markaların tüketicilerine daha yakın kalmasını sağlayan titiz yaklaşımıyla her zaman fark yaratıyor. 2022 yılındaki ilk yatırımımızdan bu yana ekip, gerçek insan içgörüsünü daha erişilebilir, hızlı ve global ölçekte kapsayıcı hâle getiren etkileyici bir platform geliştirdi. Araştırmanın genellikle yüzeysel veya rutin bir işlem haline geldiği günümüzde, Bolt Insight ölçekli, derin ve güvenilir içgörüler sunarak küresel ölçekte öne çıkıyor. Türk girişimciler tarafından kurulan ve İngiltere merkezli olarak büyüyen Bolt Insight’ın bu yapısı, 212 olarak yurt dışında ölçeklenen portföy şirketleri yaklaşımımızla da örtüşüyor. Bolt Insight’ın yeni aşamasında da yanlarında olmaktan ve onları desteklemekten mutluluk duyuyoruz. 212 olarak, bu tür vizyoner girişimlere destek vermeye devam edeceğiz.”

        REKLAM

        Bolt Insight Kurucu Ortağı ve CEO’su Hakan Yurdakul ise şunları söyledi: “Bolt Insight’ı 2019’da başlatırken misyonumuz, gerçek tüketici seslerini iş kararlarının merkezine taşımaktı. O zamandan beri, yapay zekânın dünyanın önde gelen markaları için araştırmanın hızını ve kalitesini artırabileceğini gösterdik. Aldığımız yeni yatırımla yolculuğumuzun bir sonraki aşamasını güçlendirebileceğiz. Assistant AI Chief Insights Officer’ı geliştiriyoruz; bu sistem, işletmelere en kritik anlarda anında yanıt ve doğrudan tüketici erişimi sağlıyor. Bolt Insight olarak organizasyonlarda içgörünün rolünü yeniden tanımlarken bizi destekleyen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ