Bolu'da anız yakana para cezası kesilecek

Bolu Valiliği, anız yangınlarına karşı önlemler kapsamında anız yakan kişilere dekar başına 556 lira 71 kuruş ceza kesileceğini açıkladı. Anızın ormana yakın bölgede yakılması durumunda ise ceza 5 kat artacak.

Bolu Ziraat Odası Başkanı Turan Cebeci, Bolu Valiliği tarafından alınan kararlar doğrultusunda çiftçileri düzenli olarak bilgilendirdiklerini belirterek, "Şimdi anız yangınlarıyla ilgili Bolu Valiliği'nin bir tebliği yayınlandı, bize de geldi. Ziraat Odası olarak bu tebliğde yangın çıkaranlara, anız yakanlara 556 lira 71 kuruş idari para cezası uygulanacak. Bu yangın ormana yakın olursa bu kez ceza 5 kat artıyor. Biz de bunları gerekli üyelerimize haftalık yani 3 günde bir, 5 günde bir bildirdik. O yüzden Bolu'da çok anız olmadı. Vatandaşın duyarlılığı sayesinde bu yangınların önüne geçildi" dedi.

Cezaların tek başına yeterli olmadığını belirten Cebeci, "Allah korusun çıkan yangın parayla falan ölçülmez. Yanan orman parayla ölçülmez. O yüzden tamam bir ceza olacak ama ben o cezaların çok caydırıcı olduğuna inanmıyorum. Yani vatandaş bilinçsiz olduğu için yapıyor. 'Burayı yakarsam para cezası olur' falan onu düşünmüyor. Bilinçsizce eskiden daha çok çıkardı. Şimdi gene iyiyiz yani. Eskiden anızlar devamlı yapılırdı. Ama anız yakılınca toprağın yapısı tamamen bozuluyor" şeklinde konuştu.