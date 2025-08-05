Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Bolu'da anız yakana para cezası kesilecek | Son dakika haberleri

        Bolu'da anız yakana dekar başı 556 lira ceza: Ormanlık alanda yakana 5 kat ceza

        Bolu'da, anız yakanlara karşı alınan önlemler kapsamında dekar başı 556 lira 71 kuruş idari para cezası kesilecek. Ormana yakın bölgelerde yakılan anıza ise 5 kat ceza uygulanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 12:56 Güncelleme: 05.08.2025 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da anız yakana para cezası kesilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bolu Valiliği, anız yangınlarına karşı önlemler kapsamında anız yakan kişilere dekar başına 556 lira 71 kuruş ceza kesileceğini açıkladı. Anızın ormana yakın bölgede yakılması durumunda ise ceza 5 kat artacak.

        Bolu Ziraat Odası Başkanı Turan Cebeci, Bolu Valiliği tarafından alınan kararlar doğrultusunda çiftçileri düzenli olarak bilgilendirdiklerini belirterek, "Şimdi anız yangınlarıyla ilgili Bolu Valiliği'nin bir tebliği yayınlandı, bize de geldi. Ziraat Odası olarak bu tebliğde yangın çıkaranlara, anız yakanlara 556 lira 71 kuruş idari para cezası uygulanacak. Bu yangın ormana yakın olursa bu kez ceza 5 kat artıyor. Biz de bunları gerekli üyelerimize haftalık yani 3 günde bir, 5 günde bir bildirdik. O yüzden Bolu'da çok anız olmadı. Vatandaşın duyarlılığı sayesinde bu yangınların önüne geçildi" dedi.

        Cezaların tek başına yeterli olmadığını belirten Cebeci, "Allah korusun çıkan yangın parayla falan ölçülmez. Yanan orman parayla ölçülmez. O yüzden tamam bir ceza olacak ama ben o cezaların çok caydırıcı olduğuna inanmıyorum. Yani vatandaş bilinçsiz olduğu için yapıyor. 'Burayı yakarsam para cezası olur' falan onu düşünmüyor. Bilinçsizce eskiden daha çok çıkardı. Şimdi gene iyiyiz yani. Eskiden anızlar devamlı yapılırdı. Ama anız yakılınca toprağın yapısı tamamen bozuluyor" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Bolu Haberleri
        #anız yakma
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu güvenlik yetkilileriyle görüşecek
        Netanyahu güvenlik yetkilileriyle görüşecek
        Atina'da aşırı turizm halkın tepkisini çekiyor
        Atina'da aşırı turizm halkın tepkisini çekiyor
        Japonya'daki 'felaket' kehaneti, ülkede turizmi vurdu
        Japonya'daki 'felaket' kehaneti, ülkede turizmi vurdu
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Ticaret Bakanlığı'ndan bayilere ÖTV uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan bayilere ÖTV uyarısı
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        Caretta 'Tuba'dan ikinci dünya turu!
        Caretta 'Tuba'dan ikinci dünya turu!
        Dünyada 2 tane Paris olduğunu biliyor muydunuz?
        Dünyada 2 tane Paris olduğunu biliyor muydunuz?
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        Trump yönetiminden eyaletlere İsrail şartı
        Trump yönetiminden eyaletlere İsrail şartı
        Direksiyondaki tehlike
        Direksiyondaki tehlike
        JLo, İstanbul'da
        JLo, İstanbul'da
        Yaz aylarında tehlike artıyor! Besin zehirlenmesine karşı 18 öneri
        Yaz aylarında tehlike artıyor! Besin zehirlenmesine karşı 18 öneri
        1 TL'lik artış 3.8 TL olarak yansıyor
        1 TL'lik artış 3.8 TL olarak yansıyor